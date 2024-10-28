В сети рассказали о похищении талибами* петербургского тревел-блогера Васи Щупальце в Пакистане

Источник: Shupaltse Vasya / Вконтакте







В сети появились сообщения о пропаже в Пакистане петербургского тревел-блогера Васи Щупальце (Игоря Бабко). Об этом стало известно в понедельник, 28 октября, из сообщений в соцсети X.com.

По предварительной информации, местная связанная с «Талибаном»* группировка требует выкуп за освобождение Васи Щупальце. Тревел-блогер вел небольшой канал на YouTube и свою страницу во «ВКонтакте».

«Решил дать шанс вписке. В сумерках остановилась тачка, пока я съехав с трассы изучал окрестности в сателлите. В ней водила-сикх и две дамы сзади. Дама на хорошем английском зазвала домой. У меня было всё, кроме найденного места для сна. Даже купил папаю», — писал блогер на своей странице в сентябре.

Свое последнее видео на YouTube-канал Вася Шупальце выложил три дня назад. Судя по Telegram, он заходил в мессенджер 25 октября в 11:45.

«Пока я не делал видосы, потому что ссал жопой и в Ладаке очень холодно, и вы не присылали донаты (ладно, несколько раз кто-то прислал, факт), мне пришлось зарабатывать деньги музыкой, чтобы покупать б/а пИвко», — сказано под описанием в посте с последним опубликованным видео на канале Васи Шупальце.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в посольство РФ в Пакистане.



*Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.