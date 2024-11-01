Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке получил 4 года и 10 месяцев колонии за сбор сведений про СВО

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов получил четыре года и десять месяцев лишения свободы по уголовному делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Приговор 1 ноября огласил Приморский краевой суд, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: Официальный канал судебной системы Приморского края







Как ранее сообщала ФСБ, Шонов с осени 2022 года выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. В частности, собирал информацию о ходе СВО и мобилизации, а также о проблемах в регионах для оценки их влияния на протестную активность перед президентскими выборами 2024 года.

В сентябре 2023 года МИД РФ объявил дипломатов Силлина и Бернстайна персонами нон грата.

Роберту Шонову предстоит выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей. После освобождения ему ограничат свободу на год и четыре месяца. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 рублей.