«Это позор». Трамп заявил, что ему придется разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «объединил» Россию и Китай. Трамп пообещал разделить две страны в случае победы на выборах. Интервью транслировалось на канале журналиста 1 ноября.

«Байден объединил их (РФ и КНР. — Прим. ред.). Это позор… Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал кандидат в президенты США.

Также Трамп в интервью отреагировал на критику тех, кто называл его «другом России». Трамп заявил, что такие люди «больны», и сказал, что именно он смог заблокировать строительство газопровода «Северный поток».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

Интервью Такеру Карлсону Трамп дал впервые после двух покушений на политика и замены Джо Байдена на Камалу Харрис в президентской гонке. В прошлый раз Карлсон интервьюировал Трампа в августе 2023 года.