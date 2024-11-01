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Общество «Это позор». Трамп заявил, что ему придется разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

«Это позор». Трамп заявил, что ему придется разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

4 078
16 комментариев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеведущему Такеру Карлсону заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «объединил» Россию и Китай. Трамп пообещал разделить две страны в случае победы на выборах. Интервью транслировалось на канале журналиста 1 ноября.

«Байден объединил их (РФ и КНР. — Прим. ред.). Это позор… Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал кандидат в президенты США.

Также Трамп в интервью отреагировал на критику тех, кто называл его «другом России». Трамп заявил, что такие люди «больны», и сказал, что именно он смог заблокировать строительство газопровода «Северный поток».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

Интервью Такеру Карлсону Трамп дал впервые после двух покушений на политика и замены Джо Байдена на Камалу Харрис в президентской гонке. В прошлый раз Карлсон интервьюировал Трампа в августе 2023 года.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News, где вел передачу Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В 2023 году ушел с телеканала после того, как Fox News согласился выплатить более $767 млн компании Dominion Voting System по делу о клевете. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикуются только в социальной сети X.

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Комментарии
16
Cashmare
50 минут
а гваделупа не порвётся?
280896530
53 минуты
Вот !!! А говорили что в загнивающей Омериге нет такого самородка как Жириновский !!! Есть !!! Трамп двумя ногами в тюремной камере и несет околесицу лишь бы выбрали и иммунитет отсрочит его посадку.
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