Релейные шкафы подожгли на перегоне Казанского направления МЖД

Релейные шкафы загорелись в Московской области утром 1 ноября на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления. В движении поездов произошел сбой, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Московской железной дороги.

По предварительной информации, оборудование подожгли. На период ликвидации возгорания и восстановительных работ на участке поезда будут двигаться со сниженной скоростью.

В МЖД уточняют, что поезда на Казанском направлении следуют в обе стороны с отклонением от графика. С увеличенным интервалом курсируют электрички МЦД-3.

Ранее в Петербурге задержали двух 19-летних юношей, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов. Правоохранители выяснили, что приятели работали по поручению куратора из мессенджера и обещанные 115 тысяч рублей не получили.