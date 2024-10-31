На загородном рынке Петербурга стало меньше предложения, а цены продолжают расти

За 9 месяцев 2024 года предложение на загородном рынке Петербургской агломерации сократилось более чем на 20%. При этом вывод новых лотов в этом году на 36% ниже, чем спрос на участки. Всего сейчас продается 12,5 тыс. лотов в 250 поселках, подсчитали эксперты.

«В данный момент мы наблюдаем тренд на сокращение предложения участков и замедление темпов вывода новых объектов, — комментирует директор Консалтингового центра „Петербургская Недвижимость“ Ольга Трошева, - Это, несомненно, поддерживает продолжающийся тренд роста стоимости земли как в городе, так и за его пределами».

86% всех сделок приходится на участки без подряда — это самый популярный сегмент рынка. При этом наибольшим спросом пользуются лоты на северном направлении — они занимают две трети в структуре продаж, а не менее половины из них приходится на Всеволожский район. Около 82% приобретаемых объектов находится в радиусе до 40 км, а 59% — в радиусе до 20 км.

При этом продолжается рост цен. Сейчас средняя цена сотки за городом составляет 330 тыс. рублей, за год она выросла на 17%, при этом в границах города средняя цена — 1,1 млн рублей за сотку (+32%). Самая дорогая земля в Курортном — 2,5 млн рублей за сотку, Петродворцовом — 937 тыс. рублей за сотку и Выборгском районах — 569 тыс. рублей за сотку. В Ленобласти самое дорогое предложение в Выборгском районе — здесь средняя цена сотки составляет 528 тыс. рублей.