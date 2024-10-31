Прокуратура запросила восемь лет колонии для 64-летнего публициста Бестужева. «Фейки об армии» увидели в его постах в ВК

Прокуратура 31 октября запросила для 64-летнего публициста Евгения Бестужева восемь лет колонии за посты во «ВКонтакте» — сообщает издание «Ротонда». Мужчину обвиняют в распространении «фейков об армии» по мотивам ненависти и вражды. Среди потенциально преступных публикаций — украинская пресс-конференция с участием российских военных и интервью самого Бестужева о политическом режиме в России.

Бестужев был задержан в ноябре 2022 года после возвращения из Грузии. Несмотря на то, что он вернулся сам, осознавая риски (полицейские опрашивали его накануне поездки), его заключение в СИЗО мотивировали в том числе способностью скрыться от следствия и суда. Все два года адвокат Бестужева настаивал на том, что ему необходимо назначить более мягкую меру пресечения, поскольку мужчина еще до ареста перенес инфаркт и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Евгений Бестужев известен в узких кругах как экс-координатор движения «Демократическая Россия» и экс-руководитель отдела гуманитарно-политологического центра «Стратегия», где он курировал проект по развитию гражданского общества и института уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. В последнее время Евгений был пенсионером, неравнодушным к политике, подрабатывал охранником. Позиционировал себя как сторонник христианской демократии и много высказывался о глобальной политике.

Бестужева обвинили в публикации 27 постов в ВК, которые имеют признаки преступления по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ»). Максимально возможное наказание по этой статье – 10 лет колонии.

В Калининском районном суде были оглашены все эти публикации, и среди них оказались в том числе: репосты высказываний депутатов партии «Яблоко» Александра Шишлова и Бориса Вишневского* (с комментарием самого Бестужева), ссылки на результаты поисковых запросов в Google (например, с названием украинской военной песни), размышления об СВО и пропаганде, пресс-конференция с участием пленных россиян, ссылка на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Экспертиза Северо-Западного центра экспертиз Минюста РФ выявила в постах признаки дискредитации вооруженных сил и госорганов России, признаки воспрепятствования действиям вооруженных сил, но не выявила утверждений о фактах (это различительный признак между статьями о дискредитации и «о фейках»). При этом есть и экспертное заключение СПбГУ, полученное во время следствия, — о том, что признаки «фейков об армии» есть. Суд назначил дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу, которая также выявила одно утверждение о фактах, имеющее признаки «фейков об армии».

Все два года Евгения Бестужева поддерживают друзья, которые привозят ему в «Кресты» лекарства и дополнительную еду. Вину он не признает.

В августе 2023 года была осуждена за «фейки об армии» давняя знакомая Бестужева — архитектор и политическая активистка Ольга Смирнова. Ей дали шесть лет колонии общего режима.

*Признан иностранным агентом.