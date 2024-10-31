Мазепин возглавил Федерацию водных видов спорта России

Российские федерации плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду слились в объединенную Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР), которую возглавил Дмитрий Мазепин. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости.

Объединение федераций водных видов спорта произошло на базе Всероссийской федерации плавания (ВФП). Председатель наблюдательного совета ВФП Дмитрий Мазепин был избран на пост главы новой организации. Отмечается, что Мазепин был единственным кандидатом.

Дмитрий Мазепин, которому 56 лет, ранее руководил компанией «Уралхим» и был ее владельцем. В 2022 году, после введения санкций со стороны ЕС и Великобритании, он продал 52% акций компаний «Уралхим» и «Уралкалий», оставив за собой 48%, и ушел с поста главы «Уралхима».