В Черкесске при взрыве газа в доме погибли четыре человека

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске выросло до 4 человек. В результате ЧП пострадали 11 человек, сообщили 31 октября в пресс-службе республиканского МЧС.

На месте продолжается разбор завалов, сотрудники МЧС разбирают перекрытия между обрушившимися 4 и 5 этажами.

На месте работают 195 специалистов с применением 42 единиц техники. В пункт временного размещения разместили 52 жильца дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование контролирует прокуратура, которая также проводит проверку эксплуатации газового оборудования.