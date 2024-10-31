В Черкесске при взрыве газа в доме погибли четыре человека

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске выросло до 4 человек. В результате ЧП пострадали 11 человек, сообщили 31 октября в пресс-службе республиканского МЧС.
Троих пострадавших спасатели извлекли из-под завалов и передали медикам.
На месте продолжается разбор завалов, сотрудники МЧС разбирают перекрытия между обрушившимися 4 и 5 этажами.
На месте работают 195 специалистов с применением 42 единиц техники. В пункт временного размещения разместили 52 жильца дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование контролирует прокуратура, которая также проводит проверку эксплуатации газового оборудования.
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