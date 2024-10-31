Выросло число погибших при взрыве газа в Черкесске. Пострадали девять человек

Два человека погибли в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске, пишет 31 октября ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Официально сообщается об одном погибшем. По данным республиканского МЧС, пострадали девять человек.

Источник: МЧС Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале рассказал, что четверо пострадавших госпитализированы.

На двух верхних этажах в пределах двух подъездов пятиэтажного дома произошли обрушения. Спасатели проводят осмотр конструкций здания. Территория вокруг многоквартирного дома оцеплена, посторонних не пускают за ограждение. В ликвидации последствий ЧП участвуют 67 человек и 22 единицы техники. Из дома эвакуировано порядка 50 человек.

Прокуратура Карачаево-Черкесской республики сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также проверят, как в доме эксплуатировалось газовое оборудование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.