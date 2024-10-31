В Черкесске в жилом доме произошел взрыв газа. Разрушения на двух этажах, есть погибший

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Черкесске утром 31 октября. На четвертом и пятом этажах есть разрушения, известно об одном погибшем.

Источник: МЧС Карачаево-Черкессии

В МЧС региона сообщили, что при вспышке паров газовоздушной смеси один человек погиб, из дома эвакуировали около пятидесяти человек.

Разрушения имеются на 4-м и 5-м этажах дома. Под завалами могут находиться люди.

На месте работают экстренные службы. Всего на ликвидацию последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.