«Устойчивое заблуждение». Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением и противоречит логике, а также опыту многих стран. Об этом 31 октября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Набиуллина согласилась с тем, что у компаний растут процентные расходы. «Но процентные расходы, мы проанализировали 300 тысяч предприятий, в среднем это в расходах компании до 5 %», — отметила глава ЦБ. Но, по ее словам, от инфляции затраты компаний растут гораздо больше, поскольку они переплачивают за материалы и сырье.

Глава ЦБ добавила, что расширение льготных программ кредитования не поможет сейчас увеличить промышленное производство, поскольку это можно сделать только при наличии свободных ресурсов в экономике.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике и повысить ключевую ставку, поскольку сложившаяся ситуация является новой для российской экономики. В противном случае произошел бы «взрывной» рост кредитования.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19 % до 21 % годовых с возможностью дальнейшего повышения на ближайшем заседании.

Банк России 30 октября опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший — кризисный — сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15 % и средней ключевой ставки до 22–25 %.