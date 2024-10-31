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Финансы «Устойчивое заблуждение». Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию

«Устойчивое заблуждение». Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию

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26 комментариев

Мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением и противоречит логике, а также опыту многих стран. Об этом 31 октября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Набиуллина согласилась с тем, что у компаний растут процентные расходы. «Но процентные расходы, мы проанализировали 300 тысяч предприятий, в среднем это в расходах компании до 5 %», — отметила глава ЦБ. Но, по ее словам, от инфляции затраты компаний растут гораздо больше, поскольку они переплачивают за материалы и сырье.

Глава ЦБ добавила, что расширение льготных программ кредитования не поможет сейчас увеличить промышленное производство, поскольку это можно сделать только при наличии свободных ресурсов в экономике.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике и повысить ключевую ставку, поскольку сложившаяся ситуация является новой для российской экономики. В противном случае произошел бы «взрывной» рост кредитования.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19 % до 21 % годовых с возможностью дальнейшего повышения на ближайшем заседании.

Банк России 30 октября опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший — кризисный — сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15 % и средней ключевой ставки до 22–25 %.

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Комментарии
28
264044681
38 минут
А она точно экономист?
Snow*
37 минут
таки интересно - что по мнению мадам разгоняет инфляцию? Ясно что не грамотная внешняя политика и санкции, военные расходы, выплаты бойцам и тотальное воровство, а что-то другое. Что?
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