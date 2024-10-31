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Общество Politico: отношения Венгрии и стран НАТО стремятся к «точке кипения» из-за России

Politico: отношения Венгрии и стран НАТО стремятся к «точке кипения» из-за России

1 888
15 комментариев

Отношения Венгрии с Североатлантическим альянсом (НАТО) близки к «точке кипения» из-за близких отношений Будапешта с Москвой. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Politico.

«Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией», — указано в тексте.

Напряжение начало расти после саммита послов и военных советников блока в Будапеште, приглашение на который официальные представители Венгрии проигнорировали. На встрече планировалось обсуждение политики «экономического нейтралитета» Будапешта, а также отношений венгерской стороны с Россией и Китаем.

«Встреча была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», — заявил дипломат одной из стран НАТО. Дипломаты подчеркнули, что на встрече Венгрия могла бы объясниться со своими союзниками, но этого не произошло. Они также напомнили, что все страны блока имеют доступ ко всем документам НАТО, в том числе секретным.

Ранее «Фонтанка» писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве больше импонирует независимая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем «недальновидная» линия главы Европейской дипломатии.

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Комментарии
15
Ushat Pomoev
1 час
Было бы странно, если бы Венгрия вела себя иначе - при её практически 100%-ой зависимости от поставок энергоресурсов из РФ...
Заливщик голосовых планок
1 час
Ждём орбана в бриске!
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