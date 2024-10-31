«Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией», — указано в тексте.

Напряжение начало расти после саммита послов и военных советников блока в Будапеште, приглашение на который официальные представители Венгрии проигнорировали. На встрече планировалось обсуждение политики «экономического нейтралитета» Будапешта, а также отношений венгерской стороны с Россией и Китаем.

«Встреча была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», — заявил дипломат одной из стран НАТО. Дипломаты подчеркнули, что на встрече Венгрия могла бы объясниться со своими союзниками, но этого не произошло. Они также напомнили, что все страны блока имеют доступ ко всем документам НАТО, в том числе секретным.