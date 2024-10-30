Песков заявил, что России импонирует независимая линия премьера Венгрии Орбана

Кремлю больше импонирует независимая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем «недальновидная» линия главы Европейской дипломатии. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы Европейской дипломатии», — подчеркнул Песков. Он также уточнил, что у России нет желания вмешиваться во внутриевропейские конфликты.

Накануне Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе существует «открытый заговор против Венгрии». Премьер страны считает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер якобы хотят сменить правительство Венгрии.

В середине июля текущего года Виктор Орбан после своего визита в Россию отправил лидерам ЕС предложения по урегулированию украинского конфликта.