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Общество Политика FAZ: переговорам Украины и США мешает плохой английский у Зеленского и Ермака

FAZ: переговорам Украины и США мешает плохой английский у Зеленского и Ермака

1 377
11 комментариев

Преградой в переговорах Вашингтона и Киева является плохой уровень владения английским языком президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Об этом, ссылаясь на источник, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Дело в том, что украинский лидер предпочитает общаться с западными союзниками без переводчика. В издании отмечают, что английский язык Зеленского «посредственный», а у Ермака — «откровенно плохой».

«Американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую», — сообщает немецкая газета.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Зеленский опасается просить страны Запада отправить свои войска, поскольку боится потерять поддержку. Кроме того, президента Украины возмутило раскрытие тайного пункта «плана победы», который включал в себя запрос на поставку американских ракет Tomahawk для ударов вглубь территории России. К тому же он задался вопросом о наличии конфиденциальности между партнерами.

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Андрей Ермак Владимир Зеленский Переговоры Английский язык
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Комментарии
11
Сила в Правде!!
47 минут
видать совсем плохи дела у кремлёвского пересидинта коль фъ включила цензуру на полную... хе-хе.
Igor_SPb
17 минут
"плохой уровень владения английским языком", "пишет немецкая газета". Немцы оценивают уровень владения английским?
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