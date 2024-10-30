Пентагон: США готовы защищать Южную Корею любым оружием, в том числе ядерным

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Республику Корея любыми видами оружия, в том числе ядерным. Его слова прозвучали на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи», — заявил Остин.

Заявление Остин сделал в контексте обсуждения темы эскалации на Корейском полуострове. Южная Корея ранее заявляла, что «не будет сидеть сложа руки», если КНДР отправит свои войска в Россию. Степень реакции Сеула будет в зависимости от уровня сотрудничества Москвы и Пхеньяна, добавили там же.

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР. Одним из пунктов является поддержка одной из сторон в случае агрессии в отношении второго участника договора. Президент РФ Владимир Путин, комментируя «взрывную реакцию» западных стран и СМИ, заявил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели и там и осели».