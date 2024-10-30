Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

с-з.

 749мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Промышленный Петербург
Студенты-вожатые и трудные дети
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Пентагон: США готовы защищать Южную Корею любым оружием, в том числе ядерным

Пентагон: США готовы защищать Южную Корею любым оружием, в том числе ядерным

1 142
10 комментариев

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Республику Корея любыми видами оружия, в том числе ядерным. Его слова прозвучали на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи», — заявил Остин.

Заявление Остин сделал в контексте обсуждения темы эскалации на Корейском полуострове. Южная Корея ранее заявляла, что «не будет сидеть сложа руки», если КНДР отправит свои войска в Россию. Степень реакции Сеула будет в зависимости от уровня сотрудничества Москвы и Пхеньяна, добавили там же.

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР. Одним из пунктов является поддержка одной из сторон в случае агрессии в отношении второго участника договора. Президент РФ Владимир Путин, комментируя «взрывную реакцию» западных стран и СМИ, заявил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели и там и осели».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Сила в Правде!!
49 минут
шах и мат несмываеваему. хе-хе.
kukuruzza
4 минуты
Украину он «защищал» долго и муторно,а Корею решил враз ядеркой накрыть—лучшая защита,это отсутствие обьекта защиты?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
Новости компаний
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00