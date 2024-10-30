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Общество Между Россией и Китаем хотят упростить визовый режим на грузоперевозках. Законопроект внес Минтранс

Между Россией и Китаем хотят упростить визовый режим на грузоперевозках. Законопроект внес Минтранс

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1 комментарий

Между Россией и Китаем планируют упростить визовый режим в области автомобильных грузоперевозок. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством транспорта РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 30 октября.

Проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан» сейчас находится на стадии антикоррупционной экспертизы. В документе сказано, что протокол обеспечивает равные возможности для автомобильных перевозчиков двух стран. 

На сегодняшний день российские перевозчики ограничены в грузоперевозках с Китаем из-за того, что им не выдают визы категории «С» (для членов экипажей международных транспортных средств и их родственников). Такие визы дают только представителям и работникам компаний, занимающихся приграничными перевозками. 

«Предусматривается упрощенный визовый режим для отдельных категорий граждан. При этом такой режим распространяется на более широкий круг субъектов, чем предусмотрено в действующем Соглашении, в частности на осуществляющих перевозки через российско-китайский участок государственной границы, а не только обслуживающих приграничную торговлю, водителей, членов экипажей транспортных средств, экспедиторов и переводчиков», — говорится в пояснительной записке. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что до конца года между Россией и Китаем планируют смягчить правила для групповых безвизовых турпоездок. Так, количество человек в группе для таких поездок хотят уменьшить с пяти до трех. Также безвизовым механизмом смогут воспользоваться семьи. Еще в планах увеличить возможное время пребывания в России до 21 дня.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Прям, какие-то шпионские игры затеяли .Слабо поехать и поговорить с глазу на глаз с китайцами???
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