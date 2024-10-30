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Общество Сотрудники Запорожской АЭС будут молиться, не выходя со станции. Внутри открыли молельную комнату

Сотрудники Запорожской АЭС будут молиться, не выходя со станции. Внутри открыли молельную комнату

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17 комментариев

На Запорожской АЭС появилась молельная комната. Она открылась по инициативе одного из руководителей Росатома, которую одобрил патриарх Кирилл, сообщил протоиерей Александр Малафеев в эфире телеканала «НТВ Новости» 30 октября. 

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Дмитрий Рогов в своем telegram-канале, часть икон в молельной привезли из атомграда Сарова. «Теперь обратиться к Богу в специальном помещении могут все желающие сотрудники станции», — написал Рогов. 

«Не многие казенные учреждения могут похвастаться, что у них такое есть… Бывают ситуации, когда нужно прийти, уединиться, обратиться к Богу», — отметил директор станции Юрий Черничук в эфире телеканала. Также он добавил, что за последние три года в Энергодар приезжает много священнослужителей, и подобное помещение было необходимо АЭС. 

Напомним, за последнее время Энергодар и ЗАЭС нередко подвергались атакам БПЛА. Неделю назад в результате обстрела погиб сотрудник одной из заправок у станции.

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Комментарии
18
iamback
1 час
Это всё, что осталось там делать?
забыл все
57 минут
и крестный ход вокруг станции
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