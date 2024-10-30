Сотрудники Запорожской АЭС будут молиться, не выходя со станции. Внутри открыли молельную комнату

На Запорожской АЭС появилась молельная комната. Она открылась по инициативе одного из руководителей Росатома, которую одобрил патриарх Кирилл, сообщил протоиерей Александр Малафеев в эфире телеканала «НТВ Новости» 30 октября.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Дмитрий Рогов в своем telegram-канале, часть икон в молельной привезли из атомграда Сарова. «Теперь обратиться к Богу в специальном помещении могут все желающие сотрудники станции», — написал Рогов.

«Не многие казенные учреждения могут похвастаться, что у них такое есть… Бывают ситуации, когда нужно прийти, уединиться, обратиться к Богу», — отметил директор станции Юрий Черничук в эфире телеканала. Также он добавил, что за последние три года в Энергодар приезжает много священнослужителей, и подобное помещение было необходимо АЭС.

Напомним, за последнее время Энергодар и ЗАЭС нередко подвергались атакам БПЛА. Неделю назад в результате обстрела погиб сотрудник одной из заправок у станции.