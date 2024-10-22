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Происшествия Атака на Энергодар: есть погибший, один из ударов нанесен по АЗС

Атака на Энергодар: есть погибший, один из ударов нанесен по АЗС

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9 комментариев

Беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара и территорию рядом с ЗАЭС. По предварительным данным, есть один погибший. Об этом сообщает 22 октября глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В городе нет электричества. Работает ПВО. Жителей просят оставаться в укрытиях «до полной стабилизации обстановки».

Один из ударов нанесен по автозаправочной станции, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину. По её словам, город обесточен после артобстрела 21 октября.

UPD: Погибший был сотрудником заправки. Горела газовая цистерна, её уже потушили, уточнила ТАСС Яшина.

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Комментарии
9
гастарбайтер
1 час
Какие кликбейтные заготовки на фонтанке!... После слова "Энергодар" 90% людей подсознательно прочитают "АЗС" как "АЭС"...
Mathias R.
1 час
Новая "стабильность". Это вам не лихие 90-е.
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