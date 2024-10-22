Атака на Энергодар: есть погибший, один из ударов нанесен по АЗС

Беспилотники атакуют инфраструктуру города Энергодара и территорию рядом с ЗАЭС. По предварительным данным, есть один погибший. Об этом сообщает 22 октября глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В городе нет электричества. Работает ПВО. Жителей просят оставаться в укрытиях «до полной стабилизации обстановки».

Один из ударов нанесен по автозаправочной станции, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину. По её словам, город обесточен после артобстрела 21 октября.