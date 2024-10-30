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Происшествия Названа предварительная причина ДТП с автобусом, который снес машины на Малой Морской

Названа предварительная причина ДТП с автобусом, который снес машины на Малой Морской

2 868
12 комментариев

ДТП на Малой Морской улице, в результате которого встал Невский проспект, могло произойти потому, что водителю автобуса стало плохо. Об этом в среду, 30 октября, сообщили «Фонтанке».

По предварительным данным, белый автобус-гусеница отъезжал от остановки, но водителю общественного транспорта стало плохо. В результате этого произошло ДТП — автобус снес легковые машины, находившиеся на дороге.

Как передает «Фонтанка», у водителя общественного транспорта могли быть проблемы с сердцем. Мужчину увезла скорая. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Малой Морской произошло ДТП — автобус встал вдоль дороги. Невский проспект оказался в пробке. Машины стоят от Садовой улицы.

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ДТП Автобус Малая морская Водителю стало плохо
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Комментарии
12
В_Ф
20 минут
Один в реку, плохо стало, другой на Ваське кучу народа на тротуаре, плохо стало, этот на Невском. Хорошо без жертв. И все "сами мы не местные". Кучно идёт. Стабильно.
Гость
30 минут
Опять??Никогда же такого небыло?
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