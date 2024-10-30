Названа предварительная причина ДТП с автобусом, который снес машины на Малой Морской

ДТП на Малой Морской улице, в результате которого встал Невский проспект, могло произойти потому, что водителю автобуса стало плохо. Об этом в среду, 30 октября, сообщили «Фонтанке».



По предварительным данным, белый автобус-гусеница отъезжал от остановки, но водителю общественного транспорта стало плохо. В результате этого произошло ДТП — автобус снес легковые машины, находившиеся на дороге.



Как передает «Фонтанка», у водителя общественного транспорта могли быть проблемы с сердцем. Мужчину увезла скорая. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что на Малой Морской произошло ДТП — автобус встал вдоль дороги. Невский проспект оказался в пробке. Машины стоят от Садовой улицы.