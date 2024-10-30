В Карелии на Сегозере перевернулся катер с рыбаками. 8-летний сын одного из них остался на острове

Один рыбак погиб, второй пропал в Карелии после того, как их катер перевернулся на Сегозере. Об этом 30 октября сообщает МЧС.

По данным службы, в это время на острове Огмушари в одиночестве остался ждать отца восьмилетний ребенок.

После того как арендованный катер не был возвращен вовремя, владелец обратился в полицию. Перевернутое судно обнаружили, а в воде — тело одного из мужчин. Поиски второго продолжаются.

Одинокого ребенка заметили очевидцы. Мальчик был госпитализирован. С ним будут работать психологи МЧС России.

Как именно перевернулся катер, не уточняется, но МЧС напомнило о важности соблюдения правила безопасности на воде: носить спасжилет, проверять исправность лодки, не выходить на воду ночью и не управлять катером в нетрезвом состоянии.