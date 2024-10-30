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Город «Начал возвращаться китайский турист». В Смольном сосчитали иностранных гостей

«Начал возвращаться китайский турист». В Смольном сосчитали иностранных гостей

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8 комментариев

За 9 месяцев 2024 года Петербург посетили 587 тысяч иностранных туристов. Об этом рассказал заместитель генерального директора по информационной поддержке СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Михаил Зак в ходе пресс-ланча в Palace Bridge Hotel, посвященного итогам летнего туристического сезона.

«Начал возвращаться китайский турист, есть определенная динамика из таких стран, как Турция и Иран», — сказал он. Но точной оценки в разрезе стран у властей города пока нет.

Всего в Северную столицу за январь — сентябрь приехали 8,7 млн туристов, что на 10% больше, чем в прошлом году, говорил ранее глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. По его словам, турпоток из Китая вырос в три раза, до 20 тысяч человек, из Ирана — в два раза, до 19 тысяч человек, но речь идет только о путешественниках, которые приезжают по программе группового безвизового режима.

Для сравнения: в 2019 году город принял 10,5 млн гостей, половина из них были иностранцами.

По данным «Городского туристско-информационного бюро», в среднем один путешественник тратил на поездку в Петербург 42 тысячи рублей и проводил в городе 3–4 дня.

По оценке управляющей компании WONE Hotels, этим летом средняя стоимость недельного отдыха в Петербурге для двоих человек без учета расходов на дорогу составила примерно 70–100 тысяч рублей. На проживание туристы тратили 6–8 тысяч рублей в сутки, на питание около 2 тысяч рублей в сутки и около 2 тысяч рублей в сутки на развлечения и посещение достопримечательностей.

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Комментарии
8
Игорь Протасов
22 минуты
Начал возвращаться китайский турист? А какая с него прибыль городу? Кто-нибудь считал? :-)
282694747
2 минуты
Азиатские косяки мойвы здесь на фиг не нужны
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