Верховный суд РФ признал законными пожизненные приговоры отцу и сыну Арашуковым

Верховный суд РФ признал законными приговоры к пожизненному лишению свободы в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом 30 октября сообщил ТАСС.

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали в 2019 году прямо во время пленарного заседания Совета Федерации. Позже его арестовали по обвинению в причастности к двум убийствам общественных деятелей из Карачаево-Черкесии. Вместе с отцом Арашукова признали виновным в создании ОПГ, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, обвинительные приговоры были вынесены по делу о хищении у ПАО «Газпром» 4,4 млрд рублей. Убийства Арашуковы организовали, чтобы скрыть информацию о хищении газа.

22 октября 2024 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Рауфа Арашукова, а также его адвоката. Следствие установило, что с июля по октябрь 2024 года осужденный экс-сенатор передал через адвоката взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания в «Черном дельфине», где отбывает пожизненный срок.