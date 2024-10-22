Три миллиона за комфорт в «Черном дельфине». Экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке

«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 („Черный дельфин“), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания», — объясняется в сообщении.

В числе особых условий были продолжительные телефонные звонки и большее количество свиданий с родственниками, право на получение посылок и передач, выбор места и вида работ в исправительном учреждении, а также возможность отбывать наказание в одной камере с определенным заключенным.

Напомним, бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали в январе на пленарном заседании Совета Федерации. Он арестован по обвинению в причастности к двум убийствам общественных деятелей в 2010 году в Карачаево-Черкесии. Также ему вменяют участие в преступном сообществе, созданном его отцом, и давление на свидетеля. Его отец Рауль был задержан в Петербурге в тот же день, его обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. В частности, Рауф Арашуков считает свое преследование «политическим заказом». Арашуковы вину не признают. Всего в их деле 11 фигурантов, трое объявлены в розыск.