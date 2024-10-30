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Общество Борис Вишневский* сложил с себя мандат депутата Заксобрания из-за статуса «иноагента»

Борис Вишневский* сложил с себя мандат депутата Заксобрания из-за статуса «иноагента»

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17 комментариев
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Борис Вишневский* 30 октября сложил с себя полномочия депутата Заксобрания Петербурга. Парламент проголосовал за решение коллеги. Депутат принял такое решение досрочно из-за закона об иноагентах, по которому действующим представителям законодательной власти был дан срок до 11 ноября для оспаривания статуса иноагента.

«За» проголосовали 41 депутат, остальные девять вообще не участвовали в голосовании.

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заявил, что фракция уже предлагала и будет предлагать в будущем отменить закон об иноагентах.

Депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов поблагодарил коллегу и отметил, что система, которая заставляет человека писать об уходе оттуда, где он полезен, является неэффективной.

Сам Вишневский заявил, что продолжит оспаривать решение Минюста о включении его в реестр. Он добавил, что процедура его ухода была организована теми, кто действует силовыми методами, когда не получается бороться политическими. Он констатировал, что его без суда лишили «множества конституционных прав» и в такой ситуации «невозможно доказать свою правоту правовыми методами». В конце своего выступления Вишневский подчеркнул, что вернется.

Подробнее о Борисе Вишневском читайте в материале «Фонтанки».

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Комментарии
17
Litl_m
1 час
Желаю Вам, Борис, добиться справедливости. Мы с вами!
Игорь Протасов
16 минут
Здоровья Вам и стойкости, Борис Лазаревич! Смутное время закончится и временщики уйдут.
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