Володин назвал причины развала СССР. Они кроются во власти

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал причины распада Советского Союза, заявив, что к нему страну привела партия, «забывшая о народе». Его слова 30 октября прозвучали в эфире «Дума ТВ».

Володин напомнил, что «предатели» и «негодяи» из 90-х вышли из «недр правящей партии» — КПСС. Из-за того, что руководство страны «забыло о народе», и развалился Советский Союз.

«Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе. Огромное расслоение», — заявил Володин. Он добавил, что современная Россия должна взять лучшее из советского и царского периода, но пойти по своему пути.

В середине октября Володин тоже рассуждал о причинах распада СССР. Вина за развал страны, по его словам, лежит на фильме режиссёра Петра Тодоровского «Интердевочка».