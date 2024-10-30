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Политика Володин назвал причины развала СССР. Они кроются во власти

Володин назвал причины развала СССР. Они кроются во власти

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30 комментариев

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал причины распада Советского Союза, заявив, что к нему страну привела партия, «забывшая о народе». Его слова 30 октября прозвучали в эфире «Дума ТВ».

Володин напомнил, что «предатели» и «негодяи» из 90-х вышли из «недр правящей партии» — КПСС. Из-за того, что руководство страны «забыло о народе», и развалился Советский Союз.

«Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе. Огромное расслоение», — заявил Володин. Он добавил, что современная Россия должна взять лучшее из советского и царского периода, но пойти по своему пути.

В середине октября Володин тоже рассуждал о причинах распада СССР. Вина за развал страны, по его словам, лежит на фильме режиссёра Петра Тодоровского «Интердевочка».

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Комментарии
32
Cashmare
49 минут
так он в КПСС состоял с 1985 по 1991
NSE
49 минут
Едина Россия уверенно подхватила знамя КПСС как партии. не думающей о народе - повышение пенсионного возраста и поддержка СВО чего только стоят.
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