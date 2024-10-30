В Петербурге движение судов через дамбу остановят на девять часов

Регламентные работы остановят движение судов на пропускном сооружении С-2 петербургской дамбы. Об этом 30 октября сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений.

Затвор в положение «закрыто» переведут в 9 часов утра 31 октября. Работы продлятся до 18 часов того же дня. Движение судов через сооружение на это время будет полностью остановлено. Движения автомобилей работы не коснутся, мост будет открыт.

Сегодня же в Петербурге Нева прибывает. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 13:19, уровень у Горного института составляет 106 см. Спуски уже залиты водой.

В городе — сильный западный ветер, до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15–18 м/с. С 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности . Завтра в городе тоже будет ветрено и к тому же холодно.