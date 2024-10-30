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Город Общество Музей Ахматовой: В этом году чтение имён репрессированых проведут онлайн

Музей Ахматовой: В этом году чтение имён репрессированых проведут онлайн

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1 комментарий

В Музее Анны Ахматовой сообщили «Фонтанке» 30 октября, что церемония чтения имен репрессированных не будет проведена в саду Фонтанного дома очно, но состоится онлайн. Экскурсионная программа станет дополнением к традиции чтений «Хотелось бы всех поимённо назвать…», но не ее заменой.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, списки осуждённых и впоследствии реабилитированных звучат в эфире «Радио Фонтанный дом». Чтение имён будут также транслировать в саду Фонтанного дома.

«День памяти жертв политических репрессий — важнейшая дата для Музея Анны Ахматовой, связанная в том числе с именами наших героев: Николая Гумилёва, Николая Пунина, Льва Гумилёва, Осипа Мандельштама (памятник которому расположен в саду музея) и многих других. Сохранение памяти об этих людях — важнейшая часть миссии нашего музея», — сообщили в пресс-службе Музея Анны Ахматовой.

Ранее сотрудники Музея Достоевского сообщили «Фонтанке», что в этом году не будут проводить традиционные чтения имен репрессированных. Однако церемонию у памятника Достоевскому планируют провести другие люди.

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Комментарии
1
4688643952
28 минут
только если глубже имен капнуть-все уголовники оказывается
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