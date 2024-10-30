Музей Ахматовой в Фонтанном Доме отказался от чтений имен репрессированных 30 октября. Церемонию проводили больше 10 лет

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Музей Фёдора Достоевского вынуждены были отказаться от церемонии чтения имён репрессированных «Хотелось бы всех поимённо назвать…». Об этом стало известно «Фонтанке». В Петербурге церемонию проводят уже больше 10 лет каждое 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий.









По традиции во время мероприятия зачитывают имена репрессированных в советское время людей по спискам из книги памяти «Ленинградский мартиролог». В этом году организаторы планируют озвучивать имена из подготовленного к печати, но еще не изданного, четырнадцатого тома этой книги. Издание «Ленинградского мартиролога» курирует центр при Российской национальной библиотеке «Возвращённые имена».

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме организовывал церемонию у себя с самых первых лет ее проведения. Она названа строкой из поэмы Ахматовой «Реквием».

Музей и в этом году был заявлен в качестве одной из площадок на афишах церемонии «Хотелось бы всех поимённо назвать…», а также на сайте правительства Петербурга.

Однако накануне музей Ахматовой анонсировал на 30 октября экскурсию по саду и мемориальной экспозиции «Опять поминальный приблизился час…» (название отсылает к другой строке из поэмы «Реквием»). По данным «Фонтанки», это мероприятие заменит собой традиционное чтение имен репрессированных. Экскурсия посвящена опыту репрессий в жизни Анны Ахматовой: в советское время был расстрелян ее первый муж Николай Гумилев, ее сына Льва Гумилева четырежды арестовывали и дважды отправляли в лагеря, ее друг Осип Мандельштам умер в заключении. Саму Ахматову заклеймили постановлением ЦК ВКП(б) в 1946 году, после чего исключили из Союза писателей, приостановили издание и распространение ее стихов, настаивали на изъятии ее книг из библиотек. Первый памятник Ахматовой в Петербурге появился только после распада СССР.

Музей Достоевского также традиционно участвовал в чтении имён репрессированных. Как известно, сам Федор Михайлович был арестован в 1849 году как участник революционного кружка «петрашевцев». Суд признал его виновным в публичном чтении письма литератора Белинского и приговорил к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до четырех лет каторги.

Однако в этом году музей не принимает участия в акции — подтвердили «Фонтанке» его сотрудники. Церемонию у памятника Достоевскому, в 200 метрах от музея, планируют провести другие люди. А сам музей призвал подписчиков своих медиаресурсов не упустить 30 октября последний день выставки иллюстраций к роману Достоевского «Преступление и наказание». На время, когда планируют читать имена репрессированных у памятника, музей анонсировал экскурсию о женщинах в жизни Достоевского.

Комитет по культуре не прокомментировал «Фонтанке» ситуацию с отменами традиционных чтений имен в петербургских музеях, приуроченных к 30 октября.