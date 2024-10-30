Петербургская семья, которая лишилась дома после пожара, получила временное жилье

Семье в Красногвардейском районе Петербурга, которая в результате крупного пожара лишилась единственного жилья, предоставили временную квартиру. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе местной администрации 30 октября.

В ночь на понедельник огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом по Сосновскому проспекту, 4/1. В жилище проживали пятеро: женщина, ее 17-летний сын и 25-летняя дочь с двумя несовершеннолетними детьми.

«Вчера администрацией района семье был выдан смотровой лист на 2-х комнатную квартиру, которую они посмотрели и согласились туда переехать. Заявление на экстренную социальную помощь в размере 100 тыс. рублей на семью администрацией принято. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь», — указали в районной администрации.

Как рассказала «Фонтанке» 25-летняя Анастасия, ключи от временного жилья им пообещали дать до конца рабочей недели. Предоставленной квартирой семья оказалась довольна, однако обустраивать ее придется самостоятельно.

«Нам понравился вариант. Он временный, пока на полгода. Квартира полностью пустая. Мебель, вещи и прочее — на нас», — указала девушка.

Ранее «Фонтанка» писала, что огонь в доме на Сосновском проспекте начал разгораться с двух сторон. Со слов жильцов, огонь сначала охватил два крыльца, а после быстро охватил и весь дом. В произошедшем они видят поджог, спасти от огня удалось лишь документы.