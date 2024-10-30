Напавший с молотком на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок в США

Дэвид Депепи, который два года назад ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ударил ее супруга молотком по голове, 29 октября приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что 44-летний мужчина уже отбывает 30-летний срок за попытку похищения госслужащего и нападение на ближайшего родственника работника госорганов. Депепи продолжит отбывать свой срок в тюрьме штата Калифорния.

Сам инцидент произошел 28 октября 2022 года. Как тогда сообщила пресс-служба Пелоси, нападение было совершено на ее мужа Пола. 82-летний мужчина был успешно прооперирован — у него диагностировали перелом костей черепа и серьезные повреждения правой руки и кистей. Окружной прокурор Брук Дженкинс настаивала, что нападение было политически мотивированным. В суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину.