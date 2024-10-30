Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 747мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Студенты-вожатые и трудные дети
Промышленный Петербург
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Происшествия Напавший с молотком на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок в США

Напавший с молотком на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок в США

1 349
2 комментария

Дэвид Депепи, который два года назад ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ударил ее супруга молотком по голове, 29 октября приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что 44-летний мужчина уже отбывает 30-летний срок за попытку похищения госслужащего и нападение на ближайшего родственника работника госорганов. Депепи продолжит отбывать свой срок в тюрьме штата Калифорния.

Сам инцидент произошел 28 октября 2022 года. Как тогда сообщила пресс-служба Пелоси, нападение было совершено на ее мужа Пола. 82-летний мужчина был успешно прооперирован — у него диагностировали перелом костей черепа и серьезные повреждения правой руки и кистей. Окружной прокурор Брук Дженкинс настаивала, что нападение было политически мотивированным. В суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Нападение Нэнси Пелоси
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А за шо так?! За Пиллосю?
Pilat
19 минут
Кровавый режим демократической диктатуры.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
Новости компаний
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31