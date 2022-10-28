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    Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

    2010
    5 комментариев

    Резиденция спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подверглась нападению. Об этом 28 октября говорится на сайте политика.

    В заявлении сказано, что это произошло утром в пятницу. Злоумышленник ворвался в дом и напал на Пола Пелоси — мужа Нэнси, которой в тот момент не было в городе. Мужчина пострадал, сейчас он в больнице.

    Предполагаемый преступник задержан, полиция выясняет его мотивы.

    Напомним, что 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы в обе палаты Конгресса (Палату представителей и Сенат).

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    Комментарии 5

    Батарейкин28 Окт 2022 в 16:48
    Изнасиловал?
    +0−0
    kоt-obormot28 Окт 2022 в 16:32
    А что там, пять кордонов тамошнего ФСО, рядов с колючей проволокой, и минных полей не предусмотрено как у тутошних?
    +1−0
    Pilat28 Окт 2022 в 16:26
    Какой ужас!
    А с Пелоси все в порядке?
    А её преданная Псаки не пострадала?
    Перов и Боширов просили меня передать свои соболезнования и уверения в дружбе, как Пелоси, так и её мужу и всему американскому народу!
    Это не мы - сказали они твердо.
    +0−0
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