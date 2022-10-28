Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

Резиденция спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подверглась нападению. Об этом 28 октября говорится на сайте политика.



В заявлении сказано, что это произошло утром в пятницу. Злоумышленник ворвался в дом и напал на Пола Пелоси — мужа Нэнси, которой в тот момент не было в городе. Мужчина пострадал, сейчас он в больнице.



Предполагаемый преступник задержан, полиция выясняет его мотивы.



Напомним, что 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы в обе палаты Конгресса (Палату представителей и Сенат).

