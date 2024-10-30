В Крыму 10-летняя девочка выложила ролик с дискредитацией ВС РФ. Отвечать будет мать

В Крыму школьница дискредитировала Вооруженные силы РФ и государственный флаг в социальных сетях. Отвечать придется матери 10-летней школьницы, сообщили в пресс-службе регионального МВД 30 октября.

На видеозапись школьницы в соцсети наткнулись сотрудники полиции. Выяснилось, что ее выложила девочка из города Саки.

Учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекли ее мать, которая получила административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию. Штраф составляет до пятисот рублей.