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Происшествия В Крыму 10-летняя девочка выложила ролик с дискредитацией ВС РФ. Отвечать будет мать

В Крыму 10-летняя девочка выложила ролик с дискредитацией ВС РФ. Отвечать будет мать

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58 комментариев

В Крыму школьница дискредитировала Вооруженные силы РФ и государственный флаг в социальных сетях. Отвечать придется матери 10-летней школьницы, сообщили в пресс-службе регионального МВД 30 октября.

На видеозапись школьницы в соцсети наткнулись сотрудники полиции. Выяснилось, что ее выложила девочка из города Саки.

Учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекли ее мать, которая получила административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию. Штраф составляет до пятисот рублей.

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Комментарии
58
282799367
1 час
"получила административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию" А чиновники и военнослужащие не хотят ответить за неисполнение своих обязанностей по обеспечению безопасности россиян?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Эти ВС даже 10-летняя девочка может дискредитировать. Что тогда говорить про НАТО? ))
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