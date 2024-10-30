Иностранец с интересным набором в багажнике протаранил стену в Петербурге. Погиб пассажир

Около 23:40 29 октября на пересечении Гжатской улицы и улицы Гидротехников 50-летний водитель KIA не справился с управлением и врезался в бетонную стену гаража, сообщает 30 октября «Дорожный инспектор». Вместе с ним ехали двое пассажиров. Все трое получили серьезные травмы.

Как стало известно «Фонтанке», один из пассажиров, неизвестный мужчина лет 45, получил множественные ушибы внутренних органов, открытые раны и переломы конечностей. В состоянии травматического шока его доставили в больницу, но в третьем часу ночи 30 октября он скончался.

Водитель с травмами головы, груди и таза госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй пассажир, 37-летний мужчина, получил травмы головы, груди, перелом ребер и был помещен в шоковую реанимацию. Он тоже в тяжелом состоянии.

По данным «Дорожного инспектора», у водителя и одного из пассажиров усмотрели внешние признаки наркотического опьянения. Автомобилист и погибший — граждане Узбекистана, сообщается в группе. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Отдельного внимания удостоилось содержимое багажника «КИА»: там нашли фаллоимитатор немаленьких размеров и упаковку вазелина.