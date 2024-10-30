Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 747мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Студенты-вожатые и трудные дети
Промышленный Петербург
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Иностранец с интересным набором в багажнике протаранил стену в Петербурге. Погиб пассажир

Иностранец с интересным набором в багажнике протаранил стену в Петербурге. Погиб пассажир

Таран бетонной стены гаража закончился смертельным ДТП в Калининском районе Петербурга. Состояние участников вызвало сомнения, а содержимое багажника — удивление.

9 844
22 комментария

Около 23:40 29 октября на пересечении Гжатской улицы и улицы Гидротехников 50-летний водитель KIA не справился с управлением и врезался в бетонную стену гаража, сообщает 30 октября «Дорожный инспектор». Вместе с ним ехали двое пассажиров. Все трое получили серьезные травмы.

Как стало известно «Фонтанке», один из пассажиров, неизвестный мужчина лет 45, получил множественные ушибы внутренних органов, открытые раны и переломы конечностей. В состоянии травматического шока его доставили в больницу, но в третьем часу ночи 30 октября он скончался.

Водитель с травмами головы, груди и таза госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй пассажир, 37-летний мужчина, получил травмы головы, груди, перелом ребер и был помещен в шоковую реанимацию. Он тоже в тяжелом состоянии.

По данным «Дорожного инспектора», у водителя и одного из пассажиров усмотрели внешние признаки наркотического опьянения. Автомобилист и погибший — граждане Узбекистана, сообщается в группе. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Отдельного внимания удостоилось содержимое багажника «КИА»: там нашли фаллоимитатор немаленьких размеров и упаковку вазелина.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург ДТП ДТП в Петербурге Машина въехала в стену
Лайк
LIKE64
Смех
HAPPY50
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
281614283
2 часа
Хорошо что им попался забор навстречу, а не другой автомобиль
Tsunami
2 часа
Веселый вечер пошел не по плану
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31