Виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области, огласили приговор

Виновнику ДТП, в котором погибли сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его друг, дали пять лет колонии общего режима. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на приговор Волжского районного суда.
«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует информагентство приговор.
Сторона обвинения запрашивала для 19-летнего Амира Рахматулина 6 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Смертельная авария случилась 22 июля текущего года в Саратове на улице Соколовая. «Лада Гранта» врезалась в припаркованный грузовик MAN. Дальше произошло столкновение еще с одной легковушкой. В ДТП погибли два человека.