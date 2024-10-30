Виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области, огласили приговор

Виновнику ДТП, в котором погибли сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его друг, дали пять лет колонии общего режима. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на приговор Волжского районного суда.

«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует информагентство приговор.

Сторона обвинения запрашивала для 19-летнего Амира Рахматулина 6 лет 6 месяцев колонии общего режима.