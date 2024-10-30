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Происшествия Виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области, огласили приговор

Виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области, огласили приговор

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1 комментарий

Виновнику ДТП, в котором погибли сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его друг, дали пять лет колонии общего режима. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на приговор Волжского районного суда.

«Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует информагентство приговор.

Сторона обвинения запрашивала для 19-летнего Амира Рахматулина 6 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Смертельная авария случилась 22 июля текущего года в Саратове на улице Соколовая. «Лада Гранта» врезалась в припаркованный грузовик MAN. Дальше произошло столкновение еще с одной легковушкой. В ДТП погибли два человека.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
А если бы был не Амирчик, а обычный человек, то дали бы условку!
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