Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погиб сын губернатора региона

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погиб 17-летний сын губернатора региона Иван Бусаргин, а также его 19-летний друг. Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении 19-летнего водителя «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), пишет 23 июля 164.RU.
По предварительной информации, студент Вавиловского университета за рулем «Гранты» врезался в припаркованный грузовик Man на Соколовой улице. После этого его отбросило в другую «Гранту», которая ехала по встречке.
Как говорят свидетели, удар пришелся на левую сторону, где на переднем пассажирском сиденье ехал сын главы региона. Один пассажир сзади погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и находится в больнице.
На место происшествия выезжал прокурор Волжского района Саратова Антон Евграшин. Дело на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.