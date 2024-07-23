Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погиб сын губернатора региона

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погиб 17-летний сын губернатора региона Иван Бусаргин, а также его 19-летний друг. Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении 19-летнего водителя «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), пишет 23 июля 164.RU.



По предварительной информации, студент Вавиловского университета за рулем «Гранты» врезался в припаркованный грузовик Man на Соколовой улице. После этого его отбросило в другую «Гранту», которая ехала по встречке.

