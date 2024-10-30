Бастрыкин поручил возбудить дело по истории с укушенным за ухо подростком в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на подростка в Петербурге. Неизвестный оставил несовершеннолетнего с порезом на лице и укусом на ухе.

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный мужчина набросился на несовершеннолетнего, порезал ему лицо и вцепился зубами в ухо. Со слов подростка, нападавший был пьян. СК Петербурга проводит доследственную проверку. Бастрыкин получил возбудить по факту нападения уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, сообщает 30 октября пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 28 октября. Пострадавший подросток сам обратился за помощью в больницу, где ему диагностировали укушенную рану ушной раковины и резаную рану скулы. В удовлетворительном состоянии его поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.