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Происшествия Пьяный незнакомец укусил подростка за ухо в Красногвардейском районе Петербурга

Пьяный незнакомец укусил подростка за ухо в Красногвардейском районе Петербурга

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Несовершеннолетний житель Петербурга стал жертвой нападения незнакомца в Красногвардейском районе. Неустановленный пока мужчина оставил на ухе подростка следы своих зубов. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 октября.

Пострадавший обратился в детскую больницу имени Раухфуса накануне около одиннадцати часов вечера. Врач диагностировал у пациента укушенную рану правой ушной раковины и резаную рану правой скулы. В удовлетворительном состоянии подросток был помещен в отделение челюстно-лицевой хирургии.

По словам несовершеннолетнего, около половины десятого вечера неизвестный в состоянии алкогольного опьянения напал на него, ударил каким-то предметом по лицу и укусил за ухо.

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