Извилистый путь. Куда отправляются вещи, собранные в контейнеры для одежды в Петербурге

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







В Петербурге становится всё больше мест, где можно сдать вещи на переработку и благотворительность. На общественной карте Recyclemap — больше 440 точек приема. Для России в целом это до сих пор редкая практика — по оценкам аналитиков, за год в стране собирают не больше 2 % текстиля, остальное идёт на выброс. Каково будущее собранных вещей и как перерабатывают ненужное? «Фонтанка» расспросила об этом представителей двух компаний, чьи контейнеры можно встретить в Петербурге.

«Спасибо!»: Первопроходцы в переработке вещей

Одним из первых контейнеры для сбора текстиля начал ставить благотворительный магазин «Спасибо!». В 2010 году была открыта его первая торговая точка и появился один контейнер. На сегодня это уже сеть из 11 магазинов, в распоряжении которой около 250 контейнеров во всех районах города и пять складов. У «Спасибо!» есть также центр бесплатной выдачи вещей пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и одиноким матерям — он находится на набережной Обводного канала, 128 (необходимо предварительно записаться). По данным компании, бесплатно от нее получают одежду порядка 10 тысяч семей в год. Помимо этого, сеть магазинов передает большую часть чистой прибыли на благотворительность.

В месяц через контейнеры «Спасибо!» собирают в среднем 230 тонн текстиля, максимум — порядка 250 тонн. Некоторое количество точек сбора у компании есть в других городах: это Великий Новгород, Иваново, Нижний Новгород, Владимир и Вологда. Контейнеры всегда стараются устанавливать в торговых центрах и других общественных местах, чтобы они были защищены от вандализма и загрязнения содержимого.

У «Спасибо!» есть опыт переработки текстиля за счет собственных ресурсов. В 2015 году компания запустила свою линию по производству регенерированного волокна.

«Мы купили станок по переработке текстиля и на выходе получали серый ватин, из которого можно делать утеплители для домов, шумоизоляцию. Но перед переработкой ветошь необходимо подготовить: обрезать пуговицы, молнии, заклепки. На это тоже нужны ресурсы. И не любая ткань подойдет. В общем, в наших объемах делать это оказалось нерентабельно, покупателям сырья нужен другой масштаб. Мы отдали своё оборудование в лизинг партнёрам», — рассказала «Фонтанке» PR-директор «Спасибо!» Ксения Чепига.

Отказались от собственной линии переработки в 2018 году. Сейчас часть текстиля, прежде всего из контейнеров в других городах, компания перепродает оптом. Ещё часть отдаёт людям бесплатно через центр выдачи и партнёрские благотворительные фонды (например, «Ночлежку»). Лучшее приводят в порядок, обрабатывают паром и продают в секонд-хендах «Спасибо!» Некоторые вещи используют для апсайкла (создание новой одежды на основе уже существующих вещей. — Прим.ред) и других видов творчества. На переработку отправляется около 10 % собранного текстиля, то есть около 23 тонн в месяц.

Определяют, какая вещь куда попадёт, в сортировочных центрах компании, которые расположены в двух складах. У сотрудников есть инструкции по распределению вещей на 80 категорий. Основных несколько: это мусор, не подлежащий переработке (к нему относятся слишком мелкие кусочки ткани), ветошь (ткань размером не меньше листа А4 и с долей натурального волокна не менее 30 %), «первый сорт», который пойдёт на благотворительность (делят на женское, мужское, детское) и «крем» («сливки», которые отправят на продажу). Случаются и необычные находки.

«Самое неожиданное было — это настоящий автограф Юрия Никулина на его фотографии. Всегда сдают много секс-игрушек, хотя это не относится к списку вещей, которые мы принимаем. Был период, когда в один и тот же контейнер подкладывали в трёхлитровых банках то борщ, то гречку с записками благодарности», — рассказывает Ксения Чепига.

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Помимо секс-игрушек и любой ненужной техники, просят не сдавать в контейнеры использованное нижнее белье и верхнюю одежду, утратившую актуальность (советские шубы и пальто). Это невозможно ни продать, ни переработать. Есть трудности и с переработкой чисто синтетических тканей. Они не подходят ни для протирочной ветоши, ни для волокна. Если во время разволокнения в оборудование попадёт синтетика — вся партия может загореться.

Есть сложности и с тем, чтобы дать вторую жизнь обуви. В России её не перерабатывают, поэтому после сортировки есть вариант только отдать или продать её, если она пригодна. В «Спасибо!» пробовали восстанавливать обувь в плохом состоянии, но в таком случае её стоимость становится слишком велика.

Пакеты, коробки и другие сопутствующие предметы, которые оказываются в контейнерах, компания сдает на переработку в Петербурге. На складах используют пакеты из переработанного пластика.

Ветошь передают партнёрам в Ивановскую область. Переработкой занимается компания «Бизнеспроф», которая работает на базе экологического кластера «Зелёная линия».

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Главный продукт, который получается в результате, — это протирочная ветошь, необходимая в быту многим компаниям. Кроме этого, изготавливают волокно для утеплителей и шумоизоляции.

«Из волокна сейчас пробуют в качестве эксперимента делать нитку. В случае с секонд-хендом это сложно, поскольку материал разнородный. Есть идея делать из этого рабочие перчатки», — рассказывает Ксения Чепига.

Весь текстиль реализуют в России. Как отмечают в «Спасибо!», в стране пару лет назад имела место даже нехватка ветоши: как выяснилось, до этого значительную её часть импортировали. Больше всего ценятся качественные натуральные материалы для протирочной ветоши: прежде всего, это белое постельное белье и махра (в качестве примера цены: больше 40 руб./кг), на втором месте цветное постельное белье (35 руб./кг), хлопковые футболки и подобная одежда (25 руб./кг).

НЭО: всё через Москву

Невский экологический оператор был создан в 2021 году для единого и централизованного обращения с мусором в Петербурге. Он занимается в том числе строительством комплексов по переработке отходов и развитием инфраструктуры для придомового раздельного сбора.

Первые контейнеры для текстиля от НЭО появились в петербургских дворах в марте 2024 года. Их устанавливают на тех же контейнерных площадках, где стоят мусорные баки. Пилотными стали Выборгский и Приморский районы, в будущем региональный оператор планирует оснастить своими контейнерами для текстиля все районы Петербурга.

На сегодня в городе 211 точек приёма текстиля от НЭО. За семь месяцев через них собрали 51,1 тонну вещей.

Сортировочный центр AJ International Источник: Невский экологический оператор

Контейнеры обслуживают партнёры НЭО — международная компания AJ, которая работает в 16 странах мира, и «Благодарный шкаф». Сортировочные центры, куда поставляют текстиль из Петербурга, находятся в Москве и Московской области.

На каждом контейнере есть отметка с названием обслуживающей компании и инструкция: что можно, а что нельзя бросать. «Благодарный шкаф» принимает только домашний текстиль, одежду, носки, различный трикотаж. А AJ – помимо этого, мягкие игрушки, обувь и сумки. Все вещи должны быть чистыми и сложенными в пакет (это защитит их от промокания).

Как рассказывают в НЭО, после сортировки вещи в хорошем состоянии передают социальным учреждениям и нуждающимся людям. Часть ветоши отправляют в приюты для животных. Остальное — на переработку, в результате которой изготавливают волокно для утеплителей.

«Подрядчики сами определяют, какой процент текстильных изделий будет отправлен на переработку и сами взаимодействуют с компаниями-переработчиками», — отмечают в НЭО.

По данным компании, ежегодно в России на полигонах оказывается больше двух миллионов тонн текстильных отходов. В среднем каждый городской житель обеспечивает 16 килограммов вещей в год. В Петербурге ткани составляют больше 6 % общего объема коммунальных отходов, и после смешения с мусором сделать с ними что-либо достаточно сложно. Единственный вариант, кроме полигона, — это использовать текстиль в изготовлении мусорного топлива (RDF), к экологичности которого много вопросов. Поэтому оптимально пробовать собирать вещи отдельно: так они пойдут не на полигон, а будут использованы со смыслом.

«Благодаря внедрению программы по сбору текстиля на контейнерных площадках, мы становимся ближе к цели — сокращению полигонного захоронения на 50 % к 2030 году», — отмечают в пресс-службе НЭО.

По данным исследования «Вторая жизнь текстиля», в 2022 году 56 % опрошенных россиян никогда не сдавали ненужную одежду в специализированные организации и пункты приема. В стране собирали отдельно, на переработку и благотворительность, около 20 тысяч тонн ежегодно, что составляло около 1 % от общего объема выброшенного текстиля. Сейчас этот показатель может приближаться к 2 %.

Пример переработки текстиля в одном из цехов в Ивановской области (не партнер НЭО) Источник: Невский экологический оператор

Международный рынок «тряпья»

Ветошь, она же в таможенной номенклатуре «тряпье», малоприметный, но неизменный участник международной торговли России. Примечательно, что отечественные компании не только закупают её за рубежом, но и продают.

Перипетии и потрясения последних трех лет ударили по этому товару: обороты упали. Тем ценнее, что даже в 2024 году наши давние и надёжные партнеры из Польши и Эстонии все также закупают российскую ветошь, а из Литвы — наоборот, отправляют нам.

Крупнейший поставщик ветоши в Россию — Республика Беларусь. В 2020–2021 гг. она отправляла к нам 8-10 тыс. тонн на 3,5-4 миллиона долларов. После этого обе стороны перестали публиковать свою таможенную статистику, но оснований предполагать, что этот поток поставок прервался, нет.

Второй по величине поставщик — Польша. В 2020-2021 ее объемы составляли около 3 тысяч тонн ежегодно. В тревожном 2022 году поляки удвоили поставки — до рекордных 6,3 тысяч тонн. Причем себе не в убыток. Если до этого их текстиль стоил в среднем 15-16 центов за килограмм, то перемены в политическом фоне взвинтили его цену сразу до 53 центов. В итоге, по итогам 2022 года польские старьевщики заработали в России 3,4 миллиона долларов. В следующем году они отправили нам свои стабильные 3 тысячи тонн, не особо сбавляют обороты и в этом.

Ещё один некогда крупный партнер России из топ-3 — Украина — полностью прекратил поставки в Россию в 2022 году. И надо же, так совпало, что ежегодные объемы, которые раньше шли к нам (примерно 1,8 тыс. тонн) полностью перенаправили в Польшу. Заинтересовать других партнеров своей ветошью им не удалось — покупка Германией 300 тонн, скорее, можно рассматривать как своеобразную гуманитарную помощь.

А вот в Эстонии ветошь, похоже, заканчивается. Она всегда была не очень высокого качества — примерно по 13-15 центов за килограмм и стать дороже не вышло даже на фоне мирового политического пожара. Ее мировые поставки с 2020 года рухнули втрое. На Россию у нее всегда приходилось не менее 60 %, и сокращение экспорта к нам пропорционально уронило и общие показатели. Заместить покупателей в РФ более близкими по духу потребителями эстонской ветоши не удалось. Тем не менее поставки идут, хоть и не в таком большом объеме, как раньше.

В итоге, на сегодняшний день потребности российского рынка полностью покрывает Китай. Именно он стал главным выгодоприобретателем сокращения поставок от традиционных партнеров (кроме Польши, конечно). Если в 2020 году он занимал едва ли 1 % рынка, то теперь половину: 4,7 тыс. тонн из 9,5 тысяч.

Крупнейшим покупателем российского текстильного сырья традиционно были Беларусь и другие страны СНГ. К ним из заметных импортеров добавлялись Литва, Норвегия и Швейцария. Сперва, еще в 2022 году, «отвалилась» Норвегия, швейцарцы держались еще весь 2023 год, покупая у нас ветошь по головокружительно высокой цене в 2,27 доллара за килограмм (1,1 тонн). Литовцы выбирали, что подешевле (55 центов за кг), но взяли 9 тонн. Зато сейчас ни Норвегии, ни в Швейцарии в таможенной статистике уже нет, зато Литва выбилась в лидеры по закупкам российской ветоши — на нее пришлось больше половины всего объема поставок, разумеется, без учета белорусов, которых в списках больше нет.

А вот кого никогда у нас особо в числе покупателей не было — так это мирового лидера по потреблению ветоши — Индии. Всего она закупила в прошлом году по всему миру 654 тыс. тонн ветоши на общую сумму 275 миллионов долл. К сожалению, у российских поставщиков пока не налажены пути в Индию, и этот огромный рынок остается без нас. К слову, мировой лидер по продажам ветоши — США, которые заработали на ней в прошлом году 58 миллионов долларов.

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