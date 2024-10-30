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Происшествия Прокуратура показала шкаф, проломивший голову ребёнку на севере Петербурга

Прокуратура показала шкаф, проломивший голову ребёнку на севере Петербурга

3 080
8 комментариев

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых более чем серьёзные травмы получила двухлетняя жительница Приморского района Петербурга. Когда девочка была в туалете, ей на голову упал шкаф с бытовыми предметами.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 30 октября, няни, которая присматривала за ребёнком, в момент происшествия рядом с девочкой не было. По данным «Фонтанки», пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали перелом ключицы и правой и левой височной кости.

Упавший на ребёнка шкаф показала прокуратура Петербурга. Надзорное ведомство поставило на контроль доследственную проверку.

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Комментарии
8
280206998
34 минуты
Не мог этот шкаф упасть! Няня врёт!
Гость
48 минут
Няне, конечно, нельзя было спускать с ребёнка глаз. Девочка наверняка шкаф раскачивала изо всех сил. Ни с того ни с сего он бы не упал.
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