Прокуратура показала шкаф, проломивший голову ребёнку на севере Петербурга

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых более чем серьёзные травмы получила двухлетняя жительница Приморского района Петербурга. Когда девочка была в туалете, ей на голову упал шкаф с бытовыми предметами.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 30 октября, няни, которая присматривала за ребёнком, в момент происшествия рядом с девочкой не было. По данным «Фонтанки», пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали перелом ключицы и правой и левой височной кости.

Упавший на ребёнка шкаф показала прокуратура Петербурга. Надзорное ведомство поставило на контроль доследственную проверку.