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Происшествия На севере Петербурга упавший шкаф отправил ребёнка в реанимацию

На севере Петербурга упавший шкаф отправил ребёнка в реанимацию

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7 комментариев

Медики спасают ребёнка, за которым недоглядела няня в Приморском районе Петербурга. На девочку упала мебель. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября.

Двухлетняя пациентка поступила в детскую больницу святой Марии Магдалины накануне вечером в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали ушибы грудной клетки, переломы ключицы, височной кости и поместили ребёнка в реанимацию.

Бригада скорой забрала девочку из квартиры в Юнтолово, где она живёт с отцом. Тем вечером ребёнок оставался с 54-летней няней. По словам женщины, на её подопечную упал шкаф.

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Комментарии
8
266323119
25 минут
Причем тут няня. Какого бы происхождения она ни была. Крепление мебели, извините, сфера ответственности родителей, папы. В конце концов те же мама, бабушка, тетушка могли попасть в такую же ситуацию. Ребеночку выздоровления. Взрослым - благоразумия.
Dinja436
50 минут
Перед рождением племянницы я всё что можно прикрутил с стене.
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