На севере Петербурга упавший шкаф отправил ребёнка в реанимацию

Медики спасают ребёнка, за которым недоглядела няня в Приморском районе Петербурга. На девочку упала мебель. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября.

Двухлетняя пациентка поступила в детскую больницу святой Марии Магдалины накануне вечером в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали ушибы грудной клетки, переломы ключицы, височной кости и поместили ребёнка в реанимацию.

Бригада скорой забрала девочку из квартиры в Юнтолово, где она живёт с отцом. Тем вечером ребёнок оставался с 54-летней няней. По словам женщины, на её подопечную упал шкаф.