Беспилотники атаковали сразу шесть регионов. Три сбиты прямо в Смоленске

Ночью 30 октября средства ПВО перехватили 23 беспилотника над шестью регионами России, отчитывается Минобороны. Семь БПЛА сбиты над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской и один над Белгородской областью.

В Ростовской области все семь беспилотников уничтожены в Неклиновском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор области Василий Голубев.

Три БПЛА перехвачены прямо в Смоленске. Люди не пострадали, оперативные службы работают на местах происшествия, пишет губернатор области Василий Анохин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о трёх сбитых дронах и отсутствии пострадавших.