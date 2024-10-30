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Происшествия Беспилотники атаковали сразу шесть регионов. Три сбиты прямо в Смоленске

Беспилотники атаковали сразу шесть регионов. Три сбиты прямо в Смоленске

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Ночью 30 октября средства ПВО перехватили 23 беспилотника над шестью регионами России, отчитывается Минобороны. Семь БПЛА сбиты над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Орловской и Брянской и один над Белгородской областью.

В Ростовской области все семь беспилотников уничтожены в Неклиновском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает губернатор области Василий Голубев.

Три БПЛА перехвачены прямо в Смоленске. Люди не пострадали, оперативные службы работают на местах происшествия, пишет губернатор области Василий Анохин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о трёх сбитых дронах и отсутствии пострадавших.

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