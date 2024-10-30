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Финансы Верховный суд запретил российским банкам вводить новые комиссии в одностороннем порядке

Верховный суд запретил российским банкам вводить новые комиссии в одностороннем порядке

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Верховный суд РФ признал ничтожным право банка в одностороннем порядке увеличивать размеры комиссий или вводить новые. Об этом говорится в обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей.

Суд вынес решение, рассмотрев в июне иск жителя Мурманска к банку. Валерий Бондаренко оформил кредитную карту, с возможностью снимать до 50 тысяч рублей наличными без комиссии, но банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы. Мурманчанин обратился в суд, однако суд первой инстанции отказался удовлетворить иск, затем с чем согласились апелляционная и кассационная инстанция. Суд счел, что право банка в одностороннем порядке менять условия договора и тарифы прописано в договоре, и обратил внимание на то, что кредитка предназначена для безналичных расчетов, а «выдача наличных представляет собой отдельное имущественное благо» и считается «дополнительной возмездной услугой».

Верховный суд не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, назвав такое условие договора ничтожным.

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Верховный суд РФ Банки Ввод комиссии Односторонний порядок
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