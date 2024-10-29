«Русский — значит трезвый». Депутат Хамзаев уверен, что народ поддержит ограничение продажи алкоголя в Вологодской области

Депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев положительно оценил инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об ограничении продажи алкоголя в регионе несколькими часами. Парламентарий уверен, что народ поддержит такие идеи. Об этом он во вторник, 29 октября, написал в своем телеграм-канале.

Хамзаев указал, что каждый больной алкоголизмом является большой бедой в семье. Для борьбы с этим надо действовать с двух направлений — давать людям альтернативу и уменьшать количество точек, ограничивать время продажи алкоголя.

«Инициатива Филимонова — важный смелый первый шаг. Все идет от позиции руководителя региона. А народ, я уверен, поддержит популярную в народе меру», — считает депутат Госдумы.

Также парламентарий отметил, что лозунг «Русский — значит трезвый» — это не маргинальное высказывание, а «правильный вектор государственной антиалкогольной политики».

Недавно стало известно, что губернатор Вологодской области решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. По его словам, продажа будет осуществляться с понедельника по пятницу в течение всего двух часов — c 12 до 14 часов.



Как объясняет губернатор, введение таких изменений связано с ростом смертности вологодцев от алкоголя и распространением среди них алкоголизма.