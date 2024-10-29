Орбан заявил о планах Брюсселя создать «яволь-правительство» Венгрии. И назвал главных заговорщиков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор с целью смены правительства Венгрии на подконтрольное ЕС. Своими конспирологическими гипотезами он поделился в соцсетях.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен и Манфредом Вебером », — написал венгерский премьер, назвав двух главных заговорщиков: председателя Еврокомиссии и руководителя крупнейшей фракции в Европарламенте, лидера Европейской народной партии, соответственно.

По словам Орбана, эти двое зачинщиков «признали, что их целью является смена правительства Венгрии на новое „яволь-правительство“ (от нем. jawohl — „да, конечно, слушаюсь! слушаюсь!“ — Прим. ред.) по примеру нынешнего польского».

В начале октября Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за то, что он, по ее мнению, «заигрывает» с Владимиром Путиным, допускает иностранное вмешательство со стороны Москвы и Пекина и подводит венгерский народ. Орбан, в свою очередь, критикует поддержку Украины со стороны Запада и выступает против ее вступления в ЕС и НАТО. В июле он посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией».

Лидера партии ЕНП Манфреда Вебера Орбан называл «Вельзевулом», так как тот «поддерживает „план Сороса“ по наводнению Европы мигрантами».

Ранее Орбан назвал свободными и демократичными прошедшие 26 октября в Грузии парламентские выборы и прибыл в Тбилиси во время проведения акции протеста против их результатов, где его освистали.