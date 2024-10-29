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Политика Орбан заявил о планах Брюсселя создать «яволь-правительство» Венгрии. И назвал главных заговорщиков

Орбан заявил о планах Брюсселя создать «яволь-правительство» Венгрии. И назвал главных заговорщиков

1 993
7 комментариев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор с целью смены правительства Венгрии на подконтрольное ЕС. Своими конспирологическими гипотезами он поделился в соцсетях.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен и Манфредом Вебером», — написал венгерский премьер, назвав двух главных заговорщиков: председателя Еврокомиссии и руководителя крупнейшей фракции в Европарламенте, лидера Европейской народной партии, соответственно.

По словам Орбана, эти двое зачинщиков «признали, что их целью является смена правительства Венгрии на новое „яволь-правительство“ (от нем. jawohl — „да, конечно, слушаюсь! слушаюсь!“ — Прим. ред.) по примеру нынешнего польского».

Подробностей о коварном плане ЕС не приводится.

«Мы не позволим этому случиться!» — провозгласил Орбан.

В начале октября Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за то, что он, по ее мнению, «заигрывает» с Владимиром Путиным, допускает иностранное вмешательство со стороны Москвы и Пекина и подводит венгерский народ. Орбан, в свою очередь, критикует поддержку Украины со стороны Запада и выступает против ее вступления в ЕС и НАТО. В июле он посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией».

Лидера партии ЕНП Манфреда Вебера Орбан называл «Вельзевулом», так как тот «поддерживает „план Сороса“ по наводнению Европы мигрантами».

Ранее Орбан назвал свободными и демократичными прошедшие 26 октября в Грузии парламентские выборы и прибыл в Тбилиси во время проведения акции протеста против их результатов, где его освистали.

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Виктор Орбан Венгрия Премьер Урсула фон дер Ляйен Манфред Вебер Еврокомиссия Европарламент ЕС
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Комментарии
7
282437267
1 час
методички под копирку
YUZ
2 часа
Интересно, какой на Орбана компромат у геостратега, что так подгорает? Деньги понятно влиты, но похоже что-то еще есть.
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