Небо над Петербургом украсил волшебный закат. Посмотрите, как солнце уходит за горизонт

Конец октября в Петербурге оказался как никогда теплым и живописным. Месяц удивляет не только ласковой погодой, но и сказочными закатами. Один из них попал в объектив «Фонтанки» во вторник, 29 октября.

На кадрах можно заметить, как небо окутано мягким желтоватым светом благодаря плавно уходящему за горизонт солнцу. Его лучи отражаются в Неве, создавая блики на воде. Особенно величественно в закатный час выглядят петербургские здания и мосты.