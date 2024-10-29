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Город В Петербурге холодает. Антициклон и ветер меняют погоду

В Петербурге холодает. Антициклон и ветер меняют погоду

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В Петербурге может показаться солнце. Но воздух оно почти не нагреет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 октября в городе ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3-5 градусов, днем составит 5-7.

Синоптическую ситуацию в регионе сегодня формирует гребень антициклона. В зоне его влияния облаков будет немного и обойдётся без дождей, они возможны лишь в восточной половине Ленинградской области. При этом, несмотря на обилие солнца, теплее не станет — ветры северных румбов будут поставлять к берегам Невы холодные воздушные массы. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра будет более дождливо, но и на пару градусов теплее. А последний день октября обещает быть совсем холодным — ночью до нуля, местами гололедица, днем плюс 2-4 градуса.

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