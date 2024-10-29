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Афиша Plus В Петербурге скончался автор памятника Блоку скульптор Евгений Ротанов

В Петербурге скончался автор памятника Блоку скульптор Евгений Ротанов

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2 комментария

Скульптор Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года. Об этом 29 октября рассказал «Фонтанке» сын скульптора Никита Ротанов, продолжающий творческую династию.

Евгений Ротанов был родом из Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, где учился у Валентины Рыбалко. Принимал участие в создании мемориала «Зеленый пояс Славы», среди самых его известных работ также памятник «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане» на Серафимовском кладбище, горельеф «Дома Раскольникова», Мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Новый век» на пересечении улицы Белинского и Моховой.

Среди последних работ, которыми он занимался, — проект памятника певцу Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе, проводимом КГА. Причем работа скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина дважды занимала первое место: первый раз — когда конкурс на этот памятник проводился еще в 2001 году. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

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Комментарии
2
Zet
10 минут
дементор на ул. Декабристов чудо, как хорош...
Гость
25 минут
это наследие человечества
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