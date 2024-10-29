В Петербурге скончался автор памятника Блоку скульптор Евгений Ротанов

Скульптор Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года. Об этом 29 октября рассказал «Фонтанке» сын скульптора Никита Ротанов, продолжающий творческую династию.

Евгений Ротанов был родом из Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, где учился у Валентины Рыбалко. Принимал участие в создании мемориала «Зеленый пояс Славы», среди самых его известных работ также памятник «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане» на Серафимовском кладбище, горельеф «Дома Раскольникова», Мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Новый век» на пересечении улицы Белинского и Моховой.