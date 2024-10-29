Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова* за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова*. Его обвиняют в распространении фейков об армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды в Сети, сообщает 29 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок 2 месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении судов.