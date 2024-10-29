Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

зап.

 763мм 66%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова* за фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова* за фейки об армии

2 160
18 комментариев

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова*. Его обвиняют в распространении фейков об армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды в Сети, сообщает 29 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок 2 месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении судов. 

Смольянинова внесли в список иноагентов в январе прошлого года. Спустя несколько месяцев его включили в перечень физлиц-террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Актер уехал из России осенью 2022 года. Покинув родину, Смольянинов неоднократно высказывался против власти и СВО в интервью и своих соцсетях, за что регулярно получал штрафы за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета».

* Признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
забыл все
2 часа
столько работы проделано..))
AndrewBarsik
2 часа
Предлагаю перестать использовать слово "суд". Судов, в том смысле, который заложен в соответствующем федеральном конституционном законе, в России уже давно нет. Но есть дома, где творится беззаконие, и угрюмые плохообразованные тётки в скорбных чёрных одеяниях покорно и безропотно "проштамповывают" хотелки чиновников, монополистов, олигархов, кривдохранителей. Флаг России на таких домах не к месту.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12