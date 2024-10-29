Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова* за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова*. Его обвиняют в распространении фейков об армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды в Сети, сообщает 29 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок 2 месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении судов.
Смольянинова внесли в список иноагентов в январе прошлого года. Спустя несколько месяцев его включили в перечень физлиц-террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Актер уехал из России осенью 2022 года. Покинув родину, Смольянинов неоднократно высказывался против власти и СВО в интервью и своих соцсетях, за что регулярно получал штрафы за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Ёлки», сериалу «За час до рассвета».
* Признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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