Кредит за болезнь. «Фонтанка» проверила, как в «ПризываНет» привлекают клиентов

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Студент петербургского вуза заключил договор с «ПризываНет», хотя вовсе не собирался этого делать, и пожаловался в правоохранительные органы. Вслед за ним «Фонтанка» отправилась в офис этой компании на Невский — проверить, как она привлекает клиентов.

Компания «ПризываНет» зарабатывает на том, что предлагает помощь в поиске недугов у молодых людей призывного возраста и обещает доказать военкоматам, что их клиенты не могут служить. Советует, как собрать медсправки, рассказывает, как себя вести и отстаивать свой диагноз. Как бы выполняет то, что призывник или его родители могли бы сделать сами, но не умеют или не хотят.

В начале октября «Фонтанка» опубликовала статью «Нет такого призыва. Государство пошло в атаку на юристов и врачей, помогающих избежать службы в армии». В ней — рассказ о претензиях, которые предъявляют контролирующие и правоохранительные органы к ООО «Медицинско-правовая компания» (МПК) (совместно с ООО «Легалтэк» она работает под раскрученным брендом «ПризываНет»). Получить комментарий от основного владельца МПК — Михаила Сухарева тогда не удалось. Его прислала пресс-служба организации позже. Коротко: компания работает в полном соответствии с законодательством в рамках заключаемого с клиентами договора. Как показалось «Фонтанке», этот самый договор им, случается, даже не показывают. Или потенциальные призывники сами его не читают.

«Алло, приходите на консультацию»

В начале октября начался «чёс»: представители «ПризываНет» звонят людям любого возраста и спрашивают, нет ли у них потребности в услугах организации. Мобильные операторы, кстати, не маркируют такие звонки как спам.

Поскольку у компании есть представительства по всей стране, звонки раздаются в любое время — корреспонденту «Фонтанки» первый раз позвонили ранним утром в выходной, например. Если отвечаешь, что консультацию получить не мешало бы, через 2-3 дня звонят снова, мол, не исчезла ли потребность. А потом дежурный юрист, который называет «ПризываНет» медицинской компанией, в 23:30 мило отвечает на вопросы и рекомендует обратиться в региональный офис: «Поздно? Извините, у меня в Калининграде еще 22:30».

Консультация — «кредит» — заявление в ФСБ

В ФСБ, городскую прокуратуру и в полицию заявления написал 18-летний Никита, студент первого курса петербургского вуза. Он приехал в Петербург из другого региона, увидел во «ВКонтакте» рекламу «ПризываНет»: бесплатная первая консультация, возможность принять участие в розыгрыше «абонемента на обслуживание», точнее, договора с компанией. Несмотря на то, что в ближайшие пять лет ему не грозит служба в армии, записался: просто узнать, «как получают военник на руки».

Никита рассказывает: «Первый вопрос, который мне задали: знает ли кто-либо о моем визите в офис организации. Я ответил: нет. Мужчина рассказал мне про некий розыгрыш и предложил в нем поучаствовать. Как я понял, речь шла о розыгрыше денежного приза».

Понял неправильно и, вообще, вел себя беспечно. Своему консультанту дал паспорт, тот ввел его данные в компьютер и попросил парня установить на смартфоне специальное приложение, зарегистрироваться в нем и сообщить код, который пришел в приложении банка. А дальше Никита следовал инструкциям консультанта: подтвердил в приложении согласие на совершение каких-то действий, согласие на обработку персональных данных. А еще написал на отдельном листе номера телефонов знакомых и друзей призывного возраста: повелся на обещание получить за каждого 4000 рублей, когда они согласятся обратиться в организацию «ПризываНет». (На следующий день, когда понял, во что вляпался, самому пришлось их обзванивать и объясняться: «Тупанул».)

«Проконсультировался» 28 сентября. А 29-го — звонок. Девушка представилась работником банка и поздравила с «покупкой». Никита открыл приложение: «заём на сумму 107 100 рублей». Как он объясняет, думал, что установка приложения и все «нажимания на кнопочки» нужны для участия в розыгрыше бесплатного договора. Но нет. В заявлениях в правоохранительные органы пишет: «без моего согласия совершили мошеннические действия и обманным путем оформили на мое имя заём на сумму 107 100 рублей, который я должен оплачивать в течение двух лет по 5 890 рублей». То есть всего Никита должен выплатить 141 тысячу рублей.

На следующий день он поехал в офис «ПризываНет», потребовал вернуть деньги и расторгнуть договоры, заключенные от его имени. Менеджер компании заверила, что в течение 10 дней деньги вернутся. Они пришли на счет: вместо 107 тысяч рублей — 103 500.

Деньги приходили частями: сначала 15 тысяч и 31 тысяча с копейками — стоимость абонентского обслуживания. А потом вернулась плата за использование приложения — 57 тысяч рублей. Когда компания только начинала работать, обходились как-то без него, но теперь для клиентов это основное средство взаимодействия с врачом, юристом и консультантом. Несмотря на то, что, в соответствии с договором, «заказчик по собственной воле выбирает способ взаимодействия с исполнителем мобильное приложение», на деле возможности отказаться от его использования у клиента нет.

«Фонтанка» в гостях у «ПризываНет»

«Фонтанка» проверила, как работает механизм привлечения в клиенты компании. Два сотрудника — один в роли потенциального призывника, другой в роли заботливой тетушки — пришли на консультацию в офис на Невский. Молодой человек по имени Алексей долго рассказывал и объяснял, как прекрасно сработает «ПризываНет» по «списыванию», несмотря на то, что парень «совершенно здоров»: «Компания существует, потому что всех фактически можно списать. Ну, к примеру, я также клиент компании, списался по давлению».

Он объяснил, что сначала врачи всем рекомендуют пройти основные обследования, которые помогут выявить наиболее часто встречающиеся скрытые болезни. Потом проводится анкетирование — и назначаются индивидуальные. Ну как назначаются — в личной переписке сообщают, какие лабораторные анализы надо сделать, какие аппаратные исследования выполнить, к какому врачу поликлиники обратиться: урологу, кардиологу, неврологу и т. д. «Это у вас занимает в среднем месяца 2-3 максимум. За это время, как правило, определяются, с каким заболеванием будем вас списывать. Военкомату нужна одна болезнь. За три месяца наших обследований у вас с 99-процентной вероятностью ее находят. То есть сейчас у вас первый призыв, и мы вас в любом случае спишем».

Механизм такой: всё делает потенциальный призывник, а врачи — юристы — менеджеры, как объясняет Алексей, ведут учет документов, общаются с подопечным, объясняют, «на кого обращать внимание, на то, что подписываешь, что не подписываешь. У нас полное сопровождение».

На этот раз повела себя неправильно «тетушка»: напрасно демонстрировала знакомство с «Расписанием болезней», это консультанта напрягло: «Откуда вы столько знаете?» «Тетка» прикусила язык и вместе с «племянником» переключилась на оплату. Почему договор заключается на два года и за что мы будем платить, стало приблизительно понятно: за то, что врач будет сообщать, что нужно обследовать, к какому врачу государственной (обязательное условие) клиники нужно записаться для следующего шага и что этому врачу говорить, чтобы он назначил необходимую диагностику.

«По деньгам это 155 тысяч рублей — полный наш пакет, то есть уже до получения военного билета. В эту стоимость входит врач, полное сопровождение на всех этапах медосвидетельствования 24/7 (у вас дежурный врач есть в субботу, воскресенье, ночь, вечер, у врача есть свой помощник, мы гарантируем вам время ответа в течение 15 минут). Личный юрист по военному праву».

Не кредит, а рассрочка

В ответ на выпученные от удивления глаза на озвученную сумму последовали объяснения: «Если разовая оплата для вас неподъемная, есть вариант — рассрочка, не подразумевающая переплаты от слова совсем, от генеральных партнеров — банков. Так, сумма нашей услуги 155 тысяч рублей. Компания за услугу получает от банка сразу же в моменте 105 тысяч рублей. Это условно, суммы отличаются — плюс-минус 1 000 рублей, потому что у каждого свои, индивидуальные условия. Разница между 155 и 105 тысячами рублей уходит в банк (ежемесячная выплата на два года — около 6 000 рублей). То есть мы просто согласны с тем, что клиент платит нам меньше, а банк забирает проценты».

Алексей произносит взаимоисключающие вещи. С одной стороны — между строк звучит, что нам надо срочно заключать договор, с другой: «Компания берется за призывников тогда, когда мы знаем, что мы можем помочь и доводим дело до конца». Еще смущают эти самые колебания «в 1 тысячу рублей» — говорит, индивидуальный подход. После первой консультации, не имея сведений о состоянии здоровья, когда трудозатраты на клиента еще непонятны? Серьезно индивидуальный?

По сути это обычный кредит, настаиваем мы. «Ну, если вам так проще понимать, то это будет кредит на меньшую сумму, чтобы проценты дошли до итоговой суммы».

На предложение выплатить разово 105 тысяч — отказ: «Это специальные условия от нашей компании и банка для людей, у которых нет возможности выплатить сумму сразу. Наша аудитория — это 18-25-летние молодые ребята, у них нет этой суммы разом». Но обнадежил: на 155 тысяч, если оплачивать сразу, можно получить скидку. Вообще, учитывая, что «племяннику» уже 23 года, а пришел он с сильно сомневающейся в успехе «группой поддержки», особого давления не было, выглядело приблизительно как навязывание товара на рынке.

Демонстрируя надежду на дармовщину, спрашиваем про розыгрыш: «Суть такая, — поясняет Алексей. — Вы регистрируетесь на онлайн-трансляцию, они проводятся каждый вторник, там сидят ведущий врач и ведущий юрист от компании, отвечают на самые частые вопросы. Потом разыгрываются два договора среди тех, кто просто оставил заявку, и еще три договора разыгрываются онлайн: человек сидит на трансляции, там номера случайным образом выбираются. Выигравший звонит, ведущий просит назвать кодовое слово, которое произносилось на трансляции, — для подтверждения, что вы ее смотрите. Я уже два года участвую, не получилось выиграть до сих пор».

«Отдаем деньги и умываем руки»

На этом объяснении мы встали из-за стола. «Вы по конкурсу сюда пришли изначально? — догадывается Алексей. И пытается дать заднюю: — Даже если вы сегодня с нами заключаете договор, а завтра выигрываете бесплатный, мы вам всю сумму возвращаем». Увещевает: «В любом случае у вас гарантийное письмо будет. Если мы по истечении всего срока договора не находим у вас никакого непризывного заболевания либо же вы становитесь военнослужащим, то мы полностью возвращаем вам всю сумму договора. И соответственно, умываем руки в хорошем смысле этого слова».

Алексею явно не хотелось нас отпускать без договора. Или хотя бы оставленных ему контактов.

— Спасибо, мы подумаем.

— А сколько вам нужно подумать? Просто интересно, чтобы понимать…

— Родители живут в Казани, надо все это обсудить.

— Ну, вы в течение недели сможете? Просто интересуюсь, насколько это глобальный вопрос, серьезный для обсуждения.

— Серьезный, конечно. Больше 100 тысяч.

— Может, допустим, с вами сейчас обменяемся телеграмами, чтобы вы могли напрямую задавать вопросы, потому что всё равно ещё раз ко мне придете.

— Вопросов пока нет, после разговора с мамой могут появиться.

— Если мама захочет, может даже через кол-центр набрать, чтобы я с ней лично поговорил, рассказал все более детально. <…> прошу не затягивать, потому что если вам придет повестка — «письмо счастья», то, скорее всего, мы уже не сможем помочь.

— То есть если повестка пришла — всё?

— Вопрос гарантий. Если вам придёт повестка, это очень сильно усложняет процесс медосвидетельствования.

«Не судите строго за простофильство»

«Фонтанка» нашла еще двух клиентов «ПризываНет». Все они обратились в компанию по рекомендации своих друзей, «которым помогли» (получили ли друзья за эти рекомендации свои 4 тысячи, история умалчивает).

Первому сразу оформили кредит на 107 тысяч рублей. Но через неделю он решил, что лучше оплатит сразу свои 140 тысяч, расторг договор и перечислил всю сумму на счет компании (говорят, что кассы нет). Кредитный договор расторгли буквально на следующий день. Рассказывает: «В мае 2024 года накрыла паника — могли из университета отчислить. Потому не судите строго за простофильство. С этого времени хожу по поликлиникам, нахожусь на связи с курирующими врачом и юристом, так что крест на этой „связи“ поставить пока не могу. Но чувствую, что с диагнозом ничего не получится — с теми мелкими проблемами, что у меня находят, от службы не освобождают».

У другого кредит на 109 тысяч, выплата составляет 5 990 на 24 месяца. Честно предложили — и он согласился. Обследуется с февраля, забрезжила надежда на то, что непризывной диагноз, который поставит врач в госучреждении, нашелся. С одной стороны, это радует, с другой — не очень: диагноз пугает.

У всех одно и то же начало сотрудничества. Хоть компания и называет себя медицинской и с ней работают врачи, никакого очного приема не было ни у кого. Связь с врачом — через приложение. На следующий день после заключения договора он присылает список «заданий»:

«1. Пройдите анкетирование по состоянию здоровья для выявления ваших текущих жалоб.

2. Дневник давления. Делайте измерения 2 раза в сутки в течение четырех дней.

3. Фото частей тела: спина, торс, кисти, стопы, прикус.

4. Расчет лодыжечно-плечевого индекса или однократного измерения артериального давления на плече и немного выше голеностопного сустава.

5. Фото медицинской документации».

Примеры и формулы расчетов прилагаются. Плюс практически всем предлагается сделать анализ на ТТГ (тиреотропный гормон) и УЗИ почек в любой частной клинике, в государственных просто так эти исследования не назначат.

Врач анализирует результаты и присланные медицинские документы, рекомендует дальнейшие исследования. Допустим, в детстве была пищевая аллергия (на яйца или цитрусовые, например) — рекомендуется большой список аллергопроб. Или в медкарте зафиксированы плоскостопие и остеохондроз — получите рекомендации на длинный список диагностических процедур.

Специалисты «ПризываНет» говорят, что поиск диагноза занимает до трех месяцев. На самом деле он может длиться и 1-2 года, потому что в государственных поликлиниках получить направление на все эти действа непросто, а сроки ожидания растягиваются на месяцы. Если родители и будущий призывник сами не побеспокоились о сборах диагнозов на протяжении жизни или их не было, тем, кто хочет у себя что-то найти, надо иметь железобетонные нервы, чтобы дойти в поисках «непризывного диагноза» до конца. Начинаешь сомневаться: не проще ли отслужить?

За оплату в 140-155 тысяч весь этот геморрой, растягивающийся на год и больше, ложится на самого призывника. А если он эти рекомендации не выполнял или задерживался с их выполнением, то гарантийного возврата денег можно не ждать, когда его призывают. Удобно. И обвинять некого: предупреждают об этом заранее, всё происходит в правовом поле.

Во всей этой схеме «заплати денег и сделай всё сам» есть один плюс. Молодой человек обследуется, чего никогда не сделал бы без волшебного пинка под названием «призыв». Если обнаруживается болезнь, может заняться ее лечением еще до момента, когда она не проявилась. Но это можно сделать, сэкономив полторы сотни рублей.

«ПризываНет»: за годы работы компания заключила 160 тысяч договоров

В ответе на запрос «Фонтанки» ООО МПК «ПризываНет» объясняет появление в судах исков от клиентов, не получивших результата от сотрудничества с компанией. Сообщает, что количество судебных разбирательств по сравнению с общим числом заключенных договоров незначительно, споры в основном связаны с инициативой заказчиков по расторжению договоров и возврату средств, а не с качеством услуг: «Важно понимать контекст и масштаб нашей деятельности. За годы работы наша компания заключила 160 000 договоров. При таком объеме неизбежно возникают споры, однако их число крайне мало — не более 30 судебных разбирательств за все время. <…> В статистику этих 30 дел входят и те споры, по которым требования клиентов были признаны необоснованными, а также дела, завершившиеся мировым соглашением. <…>

Когда возникают спорные ситуации, мы всегда проводим тщательное внутреннее расследование. Часто выясняется, что клиент не следовал нашим инструкциям, не выходил на связь с нашими специалистами, игнорировал звонки и сообщения, не выполнял рекомендации. В таких случаях, если клиент обращается в военкомат неподготовленным и не может защитить свои права, это не следствие некачественного оказания услуг с нашей стороны. <…>

Что касается вопроса о возврате средств, стоит отметить, что заключаемые нами договоры имеют признаки абонентского договора <…> Согласно пункту 33 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 № 49 и пунктам 1 и 2 статьи 429.4 ГК РФ, если заказчик по своей инициативе не воспользовался всем объемом услуг, которые мог предоставить исполнитель, это не освобождает его от обязанности оплаты по договору».

При заключении договора с компанией клиент сам выбирает вариант оплаты услуг (собственными средствами или кредитными) и подтверждает выбор, поставив подпись в абонентских договорах, уверяют в ООО «МПК», а что касается «автоматического» оформления кредита, категорично заявляют: «Исключено. Чтобы взять кредит, необходимо сначала составить соответствующую заявку и отправить ее в банк на рассмотрение. Перед оформлением заявки клиент подписывает согласие на обработку персональных данных, предоставляет свой паспорт сотруднику компании. Также в связи с требованиями банков менеджер компании производит фотосъемку клиента. Таким образом, подача заявки на кредитование — длительная процедура, требующая подготовительных действий».