Нет такого призыва. Государство пошло в атаку на юристов и врачей, помогающих избежать службы в армии

Источник: mil.ru







Петербургским юношам призывного возраста предлагают за деньги попытать счастья в спорах с военкоматом и обещают помочь в этом. Единая сеть таких услуг работает уже в сотне городов России. Недавно прозвучало главное: подрывает патриотизм.



Формальные нарушения закона о рекламе и так дают Федеральной антимонопольной службе поводы выписывать штрафы и требовать скорректировать рекламные слоганы компании по юридической поддержке призывников. Теперь все серьезнее. В опубликованном на этой неделе решении арбитражного суда Татарстана зафиксированы крайне опасные, по нынешним временам, формулировки: «Реклама ООО МПК противоречит общественным интересам, принципам морали, подрывает усилия, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Своим владельцам сеть «Призыванет» принесла за прошлый год свыше 2,5 млрд рублей выручки. Основной владелец юрлица МПК — Михаил Сухарев родом из Омска, но живет он в Петербурге. Согласно публичной отчетности его компании ООО «Легалтэк» за 2023 год, он лично получил в ней по трудовому договору 260,4 млн рублей и 10 млн рублей дивидендов. Еще 377 млн рублей получила фирма, в которой Михаилу Сухареву принадлежит 51 %. Бренд «Призыванет» ранее принадлежал самому предпринимателю, теперь — ООО МПК (выручка — 878 млн рублей). Основная часть выручки — у владельца программы LEGALHELP ООО «Легалтэк» (1,7 млрд рублей). Еще около 100 млн рублей — у управляющей компании «Файв лемонс групп». Еще одно направление работы — помощь гражданам в банкротстве, ООО «Кредитамнет», но у этой структуры выручка всего 85 млн рублей. Заявленное число штатных сотрудников — более 900 человек.

Раньше военные прокуроры в некоторых регионах, например в Вологодской области в 2019 году, пытались через суд добиться признания работы МПК незаконной. Однако фирме удавалось без труда отбиться от этих претензий. Дальше последовала еще одна попытка: через Роскомнадзор закрыть доступ к сайту компании. Этот заход также не удался — в первой же инстанции владелец компании Михаил Сухарев доказал, что внесение его сайта в реестр запрещенных было незаконным и решение Роскомнадзора надо отменить.

Дошло до того, что Сухарев чуть не отсудил у Министерства обороны 50 тысяч рублей за дискредитацию его деловой репутации. Дело было еще в 2016 году. Тогда томский военком в ходе пресс-конференции высказался о деятельности его сайта «Призывунет» как о якобы мошеннической, рассказав, что все его клиенты все равно уходят в армию, зря тратя деньги на юристов.

По существу доказать это утверждение в суде военком даже не пытался, а строил линию защиты на том, что слово «мошенничество» он употребил в переносном значении и вообще высказывал не обоснованный факт, а просто личное мнение. И вообще он был не готов к вопросу про «Призывунет» и более того — выступал как частное лицо, а не как представитель Минобороны. Первая инстанция эти доводы не сочла убедительными и признала, что слова военкома действительно необоснованно нанесли ущерб деловой репутации Михаила Сухарева, за что министерство должно расплатиться. Только в апелляции суды встали на сторону военных и признали ругательства в адрес «Призывунет» частным мнением и оценочным суждением. Так что никаких денег с Минобороны предприниматель и не получил.

Те времена позади. Теперь за дело взялась ФАС, и нехорошие формулировки успешно фиксируются судьями по всей стране.Тем временем в других судах неудачные клиенты пытаются добиться обещанного возврата денег

На чем они зарабатывают

В прошлом году бизнес Михаила Сухарева пережил резкий рост. В десятках городов были открыты филиалы, выручка почти удвоилась. Основной доход, судя по отчетности, приносит продажа доступа к разработанному «Легалтэком» программному обеспечению. Речь идет о мобильном приложении LEGALHELP, в котором клиенты компании получают услуги и общаются со своими менеджерами.

Официальная стоимость доступа к ее функционалу — 126 108 рублей. Оговаривается, что «стоимость может меняться в зависимости от региона или промокода». Доходы от нее принесли компании в 2023 году 1,46 млрд рублей (в 2022-м — 860 миллионов). Если разделить эту цифру на стоимость доступа, можно прикинуть, что платных пользователей у программы — около 10-11 тысяч. Это если без промокодов.

Управляющая компания бизнеса Михаила Сухарева и его партнеров называется «Файв лемонс групп». Переводится как «Пять лимонов». Она управляет «Легалтэком», а также ООО «Медицинско-правовая компания» (то самое МПК, которое упоминается в решении татарстанского суда). Это и есть компания, которая работает с призывниками. У нее есть 14 обособленных подразделений по всей стране, она оказывает медицинские услуги в рамках сервиса «Призыванет». Именно этой фирме принадлежит одноименный торговый знак.

Сервис «Призыванет.ру» существует уже больше 12 лет и позиционирует себя как консультант, который подсказывает призывникам, как правильно общаться с военкоматом и какие медицинские обследования пройти, если есть основания для освобождения от службы в армии по состоянию здоровья. Консультанты утверждают, что компания не торгует военными билетами, действует в рамках правового поля, диагнозы не «рисует» и справки не подделывает: если клиент здоров, как богатырь, помочь ему ничем не смогут. Вот только не каждый богатырь подозревает у себя хоть одно из 2 тысяч заболеваний, которые, по словам сервиса, дают отсрочку или освобождение от военной службы. На этом и основан бизнес.

В сентябрьском решении суда значатся, кстати, другие формулировки по этой же теме, более простые и доходчивые. «Как мне поможет „ПризываНет“, если я абсолютно здоров? Узнай, как „ПризываНет“ успешно помогает здоровым парням законно освободиться от армии». Именно эта фраза, как было зафиксировано в решении ФАС Татарстана, была размещена на одном из сайтов сервиса. И именно она вызвала основные претензии регулятора, которые были поддержаны судом.

Рекламную кампанию фирма ведет весьма энергично: посты с обещанием успеха в 95 % случаев наводняют соцсети и всевозможные мессенджеры. Идут в ход и «розыгрыши» бесплатных консультаций, с участника только и требуется, что вписать в форму свои фамилию и имя, телефон, адрес и возраст. Далее следует звонок консультанта. Одновременно с приглашением явиться в офис потенциальному клиенту, если он несовершеннолетний, предлагают прихватить с собой заявление от родителей, что те ничего не имеют против общения представителя компании с их ребенком.

Жесткая рекламная кампания вызывает претензии у ФАС не только в Татарстане. До этого аналогичные претензии к компании были у регулятора в Омске, Рязани и других регионах. Там формулировка о противоречии общественным интересам и принципам морали повторяется слово в слово.

А если не помогли

Параллельно складывается судебная практика по спорам клиентов «Медицинско-правовой компании» с ней самой. Фирма в своих рекламных материалах обещает полностью вернуть деньги, если клиента все же призовут в армию. В этом году Первомайский районный суд Краснодара рассматривал иск уже отправившегося в казармы жителя Кубани. Он требовал вернуть потраченные 72 тысячи рублей, которые выплатил МПК.

Юристы фирмы настаивали, что договор с клиентом носил абонентский характер, то есть он должен был заплатить оговоренную сумму независимо от объема выполненных услуг и их успешности. Кроме того, настаивали они, краснодарец, который подключился к той самой платной программе LegalHelp, сам виноват в том, что его призвали, так как он подписал некие бумаги в военкомате, тем самым якобы не исполнив данные ему рекомендации. На этом основании в возврате денег ему было отказано, а в качестве жеста доброй воли ему вернули 10 % от оплаченной суммы.

Судья резонно возразила, что пункты договора не содержат никаких признаков абонентского характера услуг. А служба по призыву является обязанностью, а не свободным волеизъявлением, которое подтверждается подписью. Так что, что бы клиент МПК ни подписал в военкомате или не подписал, если решение о его призыве принято, оно от этих подписей не зависит. Вердикт: вернуть деньги, оплатить штраф, неустойку, моральную компенсацию и судебные расходы истца.

К слову, в судебных архивах содержатся и крайне неудачные примеры защиты своих клиентов перед военкоматами. Так, в июне этого года один из призывников попытался оспорить при помощи юристов МПК решение тульского областного военкомата о призыве. У него были вполне весомые доводы: до этого районный военкомат признал его негодным по состоянию здоровья, а вышестоящий комиссариат это решение проигнорировал. Однако выступавший от имени туляка адвокат в суд не явился, а написанное им исковое заявление от имени клиента не было подкреплено документами, которые бы ему давали такое право.

Дело в том, что призывник выписывал доверенность непосредственно на саму МПК, без права передоверия третьим лицам. Более того, при направлении своего адвоката компания забыла указать данные о его высшем образовании, что в данном случае было обязательным. Поскольку сам адвокат так в суд и не явился, ничего там не объяснил, не пообещал предоставить нужные доверенности и документы позже, судья встал на сторону военкомата и оставил его решение в силе.

Кроме тезиса об общественных интересах и морали через постановления ФАС в судах сейчас закрепляются и другие обвинения в адрес «Призывунет». Так, из одного суда в другой следует утверждение, что «реклама создает у них (клиентов. — Прим. ред.) иллюзорное впечатление того, что рекламодатель может обеспечить освобождение от призыва, что противоречит природе юридических услуг, исполнитель которых не может гарантировать желаемый для клиента результат». Примерно то же самое пытались раньше по-своему сказать и томский военком, и вологодский, но неудачно. Теперь их задачу можно считать выполненной.

«Фонтанка» попросила самого Михаила Сухарева прокомментировать многочисленные претензии ФАС. Однако по известному редакции номеру телефона он не ответил, а вопрос через мессенджер проигнорировал.



